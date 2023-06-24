Збірна України з артистичного плавання здобула срібну медаль Європейських ігор

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Збірна України в артистичному плаванні в акробатиці здобули срібні медалі Європейських ігор в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Збірна України виступала у такому складі Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Вероніка Гришко, Марта Фєдіна, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна, Софія Мацієвська, Олеся Дерев`янченко.

Перемогу здобула збірна франції. Бронзовою призеркою стала збірна Італії.

Європейські ігри-2023

Артистичне плавання. Командні змагання. Акробатична група.

Фінал, 24 червня