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Збірна України посіла 5 місце у фіналі артистичного плавання на ЄІ-2023

Сьогодні 20:41 213 0
Збірна України посіла 5 місце у фіналі артистичного плавання на ЄІ-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у фіналі з артистичного плавання в технічній програмі на Європейських іграх-2023 посіла 5-е місце.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Українки програли майже 75 балів чемпіонкам, збірній Іспанії, якій програли боротьбу за "золото" на цьогорічному Суперфіналі Кубка світу. Уперед вони також пропустили торішніх призерок Євро, Італію та Францію, а також команду Греції.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

У попередньому фіналі - в технічній програмі жіночих дуетів Марина та Владислава Алексіїви зупинилися за крок до п'єдесталу й посіли четверте місце.

Попереду в збірної України - ще три фінали в артистичному плаванні: в командній акробатичній програмі та довільній програмі жіночих дуетів, що відбудуться 24 червня, а також у довільній програмі команд 25 червня.

Європейські ігри-2023
Артистичне плавання. Технічна програма
Фінал, 23 червня

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