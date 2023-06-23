Джерело - Чемпіон.

Збірна України у фіналі з артистичного плавання в технічній програмі на Європейських іграх-2023 посіла 5-е місце.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Українки програли майже 75 балів чемпіонкам, збірній Іспанії, якій програли боротьбу за "золото" на цьогорічному Суперфіналі Кубка світу. Уперед вони також пропустили торішніх призерок Євро, Італію та Францію, а також команду Греції.

У попередньому фіналі - в технічній програмі жіночих дуетів Марина та Владислава Алексіїви зупинилися за крок до п'єдесталу й посіли четверте місце.

Попереду в збірної України - ще три фінали в артистичному плаванні: в командній акробатичній програмі та довільній програмі жіночих дуетів, що відбудуться 24 червня, а також у довільній програмі команд 25 червня.

Європейські ігри-2023

Артистичне плавання. Технічна програма

Фінал, 23 червня