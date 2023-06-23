Шепєлєв здобув бронзову медаль у потрійному стрибку на Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.

Український легкоатлет Владислав Шепєлєв здобув бронзу у потрійному стрибку на Європейських іграх.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Він приніс Україні першу нагороду у турнірі у легкій атлетиці.

21-річний Шепєлєв отримає нагороду, адже після виступів усіх трьох дивізіонів він став третім найкращим спортсменом, поступившись лише італійцю Тоб’ї Боккі та представнику Туреччини Неджаті Еру.

Європейські ігри

Легка атлетика

Потрійний стрибок

Чоловіки

1. Тоб’ї Боккі (Італія) - 16.84

2. Неджаті Еру (Туреччина) - 16.71

3. Владислав Шепелєв (Україна) - 16.67