Зайцев фінішував 7-м, Рибак - 9-ю: результати українських веслувальників на Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.
На Європейських іграх-2023 українські веслувальники Тарас Мазовський, Діана Рибак, Олександр Зайцев та Марія Повх не здобули медалі в одиночних заїздах.
Раніше ми повідомляли, що Людмила Лузан та українська чоловіча четвірка здобули срібні медалі.
Результати українських веслувальників у фіналах та півфіналах:
- Діана Рибак (байдарка-одиночка, 200 метрів, фінал) - 9 місце
- Олександр Зайцев (байдарка-одиночка, 200 метрів, фінал) - 7 місце
- Тарас Мазовський (каное-одиночка, 500 метрів, кваліфікація) - 6 місце, не вийшов до фіналу
- Марія Повх (байдарка-одиночка, 500 метрів, кваліфікація) - 4 місце, вийшла в фінал В