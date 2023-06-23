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Зайцев фінішував 7-м, Рибак - 9-ю: результати українських веслувальників на Європейських іграх

Сьогодні 18:04 244 0
Зайцев фінішував 7-м, Рибак - 9-ю: результати українських веслувальників на Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.

На Європейських іграх-2023 українські веслувальники Тарас Мазовський, Діана Рибак, Олександр Зайцев та Марія Повх не здобули медалі в одиночних заїздах.

Раніше ми повідомляли, що Людмила Лузан та українська чоловіча четвірка здобули срібні медалі.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Результати українських веслувальників у фіналах та півфіналах:
  • Діана Рибак (байдарка-одиночка, 200 метрів, фінал) - 9 місце
  • Олександр Зайцев (байдарка-одиночка, 200 метрів, фінал) - 7 місце
  • Тарас Мазовський (каное-одиночка, 500 метрів, кваліфікація) - 6 місце, не вийшов до фіналу
  • Марія Повх (байдарка-одиночка, 500 метрів, кваліфікація) - 4 місце, вийшла в фінал В
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