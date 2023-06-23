Зайцев фінішував 7-м, Рибак - 9-ю: результати українських веслувальників на Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.

На Європейських іграх-2023 українські веслувальники Тарас Мазовський, Діана Рибак, Олександр Зайцев та Марія Повх не здобули медалі в одиночних заїздах.

Раніше ми повідомляли, що Людмила Лузан та українська чоловіча четвірка здобули срібні медалі.

Результати українських веслувальників у фіналах та півфіналах: