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Українські стрільці не кваліфікувалися до фіналу Європейських ігор

Сьогодні 15:50 180 0
Українські стрільці не кваліфікувалися до фіналу Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.

Українські стрільці Сергій Куліш, Олег Царьков та Вікторія Сухорукова не потрапили до фіналу Європейських ігор в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Куліш та Царьков у чоловічих змаганнях посіли відповідно 10 та 19 місця. Сухорукова стала 18-ою у жіночих змаганнях.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Раніше у міксті українські дуети не пробилися до фіналу змагань.

Результати українців стрільців:

  • Сергій Куліш (гвинтівка, 10 метрів, кваліфікація) - 10 місце
  • Олег Царьков (гвинтівка, 10 метрів, кваліфікація) - 19 місце
  • Вікторія Сухорукова (гвинтівка, 10 метрів, кваліфікація) - 18 місце
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