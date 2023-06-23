Українські стрільці не кваліфікувалися до фіналу Європейських ігор

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Українські стрільці Сергій Куліш, Олег Царьков та Вікторія Сухорукова не потрапили до фіналу Європейських ігор в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Куліш та Царьков у чоловічих змаганнях посіли відповідно 10 та 19 місця. Сухорукова стала 18-ою у жіночих змаганнях.

Раніше у міксті українські дуети не пробилися до фіналу змагань.

Результати українців стрільців: