Українські стрільці не кваліфікувалися до фіналу Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.
Українські стрільці Сергій Куліш, Олег Царьков та Вікторія Сухорукова не потрапили до фіналу Європейських ігор в Кракові.
Європейські ігри-2023: медальний залік
Куліш та Царьков у чоловічих змаганнях посіли відповідно 10 та 19 місця. Сухорукова стала 18-ою у жіночих змаганнях.
Раніше у міксті українські дуети не пробилися до фіналу змагань.
Результати українців стрільців:
- Сергій Куліш (гвинтівка, 10 метрів, кваліфікація) - 10 місце
- Олег Царьков (гвинтівка, 10 метрів, кваліфікація) - 19 місце
- Вікторія Сухорукова (гвинтівка, 10 метрів, кваліфікація) - 18 місце