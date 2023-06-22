Збірна Іспанії здолала Угорщину у фіналі ЄІ з пляжного гандболу

Джерело - Чемпіон.

У фіналі чоловічого турніру Європейських іграх-2023 з пляжного гандболу збірна Іспанії перемогла Угорщину.

Матч завершився з рахунком 2:1. У медальному заліку Європейських ігор-2023 Іспанія здобула третю золоту медаль і наблизилася до України. Сьогодні ще відбудеться жіночий фінал з пляжного гандболу, в якому зіграють збірні Іспанії та Данії.

Відзначимо, що у чоловічому турнірі бронзові медалі здобула збірна Данії, яка перемогла Португалію - 2:1.

Європейські ігри-2023

Пляжний гандбол, чоловіки

Фінал, 22 червня

Іспанія - Угорщина 2:1 (23:22, 24:25, 14:12)