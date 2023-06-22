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Сестри Алексіїви посіли четверте місце на Європейських іграх

Українки набрали 245.0501 бала
Сьогодні 22:00 211 0
Сестри Алексіїви посіли четверте місце на Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.

На Європейських іграх-2023 завершився фінал довільної програми серед жіночих дуетів.

Україну в цьому виді програми захищали сестри Марина та Владислава Алексіїви. 

Українки набрали 245.0501 бала й завершили змагання на четвертій сходинці. Найприкріше те, що представницям Греції (245.6899), наші дівчата програли лише 0.6398 бала.

Раніше українки Лузан та Терета виграли змагання на каное на дистанції 500 метрів.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Веслування. Байдарка, 500 м, четвірка, жінки
Фінал, 22 червня
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