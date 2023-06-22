Українки набрали 245.0501 бала

Джерело - Чемпіон.

На Європейських іграх-2023 завершився фінал довільної програми серед жіночих дуетів.

Україну в цьому виді програми захищали сестри Марина та Владислава Алексіїви.

Українки набрали 245.0501 бала й завершили змагання на четвертій сходинці. Найприкріше те, що представницям Греції (245.6899), наші дівчата програли лише 0.6398 бала.

Раніше українки Лузан та Терета виграли змагання на каное на дистанції 500 метрів.

Європейські ігри-2023

Веслування. Байдарка, 500 м, четвірка, жінки

Фінал, 22 червня