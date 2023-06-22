Україна повернулася до першого дивізіону командних чемпіонатів Європи

Джерело - Чемпіон.
У Польщі завершився командний чемпіонат Європи з легкої атлетики у другому дивізіоні.
Збірна України посіла друге місце на турнірі та повернеться до першого дивізіону. Другий дивізіон виграла Угорщина, Литва завдяки результатам останнього дня змогла фінішувати третьою та теж піднятися у класі.
Європейські ігри-2023 цього року також мають статус командного чемпіонату Європи з легкої атлетики, на якому збірна України змагалася в другому дивізіоні. В особистій першості медалі будуть розіграні за підсумком виступів у всіх трьох дивізіонах.
Україна втратила місце в першому дивізіоні, бо знялася з командного ЧЄ-2021 через спалах ковіду в команді. Її понизили у другий дивізіон, де не розігрують медалі, але в деяких дисциплінах за підсумками всіх дивізіонів визначатимуть чемпіонів Європи.
Фінальний залік командного ЧЄ з легкої атлетики у Дивізіоні 2:
- 1. Угорщина - 456,5 очок
- 2. Україна - 435,5
- 3. Литва - 372,5
- 4. Словенія - 372
- 5. Румунія - 344
- 6. Данія - 312
- 7. Сербія - 307
- 8. Словаччина - 302
- 9. Хорватія - 301,5
- 10. Естонія - 298,5