Головне
Терлюга здобула четверту золоту медаль українців на Європейських іграх-2023
Сьогодні 20:06 496
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 22:23 3948
Україна повернулася до першого дивізіону командних чемпіонатів Європи
Сьогодні 21:44 192
Магучіх виграла змагання, провал Бех-Романчук: результати українців на чемпіонаті Європи
Сьогодні 21:26 970
Збірна України зі стрибків у воду - чемпіони Європейських ігор-2023
Сьогодні 19:04 454
Філіпов завоював бронзову медаль Європейських ігор-2023
Сьогодні 18:01 286
Костевич стала бронзовою призеркою Європейських іграх-2023
Сьогодні 16:58 356
Кухарик та Трунов впевнено виграли золоті медалі Європейських іграх
Сьогодні 15:41 640
Бах: Важко зрозуміти, чому українська влада позбавляє спортсменів шансу відібратися на Олімпіаду
Сьогодні 15:41 624 1
Українки Лузан та Терета виграли Європейські ігри-2023
Сьогодні 15:32 737 1
Прямі трансляції

Україна повернулася до першого дивізіону командних чемпіонатів Європи

Сьогодні 21:44 192 0
Україна повернулася до першого дивізіону командних чемпіонатів Європи

Джерело - Чемпіон.

У Польщі завершився командний чемпіонат Європи з легкої атлетики у другому дивізіоні.

Збірна України посіла друге місце на турнірі та повернеться до першого дивізіону. Другий дивізіон виграла Угорщина, Литва завдяки результатам останнього дня змогла фінішувати третьою та теж піднятися у класі.

Європейські ігри-2023 цього року також мають статус командного чемпіонату Європи з легкої атлетики, на якому збірна України змагалася в другому дивізіоні. В особистій першості медалі будуть розіграні за підсумком виступів у всіх трьох дивізіонах.

Україна втратила місце в першому дивізіоні, бо знялася з командного ЧЄ-2021 через спалах ковіду в команді. Її понизили у другий дивізіон, де не розігрують медалі, але в деяких дисциплінах за підсумками всіх дивізіонів визначатимуть чемпіонів Європи.

Фінальний залік командного ЧЄ з легкої атлетики у Дивізіоні 2:

  • 1. Угорщина - 456,5 очок
  • 2. Україна - 435,5
  • 3. Литва - 372,5
  • 4. Словенія - 372
  • 5. Румунія - 344
  • 6. Данія - 312
  • 7. Сербія - 307
  • 8. Словаччина - 302
  • 9. Хорватія - 301,5
  • 10. Естонія - 298,5
Коментарі ()
Популярне зараз
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 5794
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 8841
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 22443
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і більше року допомагає українцям Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і більше року допомагає українцям 5134
13 років тому зіграли найдовший матч в історії тенісу 13 років тому зіграли найдовший матч в історії тенісу 5586
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 42993
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21295 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 37099
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114728
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 79200 3
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 44453
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 33940 5