Магучіх виграла змагання, провал Бех-Романчук: результати українців на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Українка Ярослава Магучіх виграла стрибки у висоту на командних змаганнях з легкої атлетики, що проходять на Європейських іграх-2023 у польському Кракові.
Європейські ігри-2023 цього року також мають статус командного чемпіонату Європи з легкої атлетики, на якому збірна України змагалася в другому дивізіоні. В особистій першості медалі будуть розіграні за підсумком виступів у всіх трьох дивізіонах.
Магучіх виступала в групі A дивізіону 2 та впевнено посіла перше місце. Українська атлетка стартувала з висоти 1.91 метра та взяла її з першої спроби, як і 1.94 м. Першої помилки Магучіх припустилася на позначці 1.97 м, яку їй вдалося підкорити лише з третьої спроби. Вона була єдиною з учасницею, що дійшла до такої висоти.
Наприкінці Ярослава намагалася подолати планку 2.02 метра й повторити свій найкращий результат сезону, проте їй це не вдалося.
Результати українських легкоатлетів за 22 червня:
- Ганна Гацько (метання списа) - 8 місце, 54,49
- Олег Дорощук (стрибки у висоту) - 3 місце, 2,24
- Тетяна Кайсен (біг на 200 метрів) - 4 місце у підсумковому заліку, 23,28
- Станіслав Коваленко (біг на 200 метрів) - 8 місце у підсумковому заліку, 21,07
- Роман Кокошко (штовхання ядра) - 2 місце, 20.46
- Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину) - 16 місце, три заступи
- Наталія Стребкова (біг на 3000 метрів з перешкодами) - 4 місце, 10:00.17
- Богдан-Іван Городиський (біг на 5000 метрів) - 6 місце, 14:06.00
- Ольга Ляхова (біг на 1500 метрів) - 4 місце, 4:10,99
- Ярослава Магучіх (стрибки у висоту) - 1 місце, 197
- Артур Фельфнер (метання списа) - 2 місце, 82.24
- Змішана естафета 4х400 метрів - 3 місце, 3:15.13