Магучіх виграла змагання, провал Бех-Романчук: результати українців на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Українка Ярослава Магучіх виграла стрибки у висоту на командних змаганнях з легкої атлетики, що проходять на Європейських іграх-2023 у польському Кракові.

Європейські ігри-2023 цього року також мають статус командного чемпіонату Європи з легкої атлетики, на якому збірна України змагалася в другому дивізіоні. В особистій першості медалі будуть розіграні за підсумком виступів у всіх трьох дивізіонах.

Магучіх виступала в групі A дивізіону 2 та впевнено посіла перше місце. Українська атлетка стартувала з висоти 1.91 метра та взяла її з першої спроби, як і 1.94 м. Першої помилки Магучіх припустилася на позначці 1.97 м, яку їй вдалося підкорити лише з третьої спроби. Вона була єдиною з учасницею, що дійшла до такої висоти.

Наприкінці Ярослава намагалася подолати планку 2.02 метра й повторити свій найкращий результат сезону, проте їй це не вдалося.

Результати українських легкоатлетів за 22 червня: