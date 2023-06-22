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Збірна України зі стрибків у воду - чемпіони Європейських ігор-2023

Друге та третє місця відповідно посіли збірні Італії та Іспанії
Сьогодні 19:04 109 0
Збірна України зі стрибків у воду - чемпіони Європейських ігор-2023
#Олексій Середа

Джерело - Чемпіон.

На Європейських іграх у фіналі стрибків з 3-метрового трампліна та 10-метрової вишки серед змішаних команд українці посіли перше місце.

Наша команда у складі Олексій Середа, Ксенія Байло, Данило Коновалов, Анна Письменська не залишила шансів своїм суперникам й набравши бала стала найкращою командою в Європі. Найближчого переслідувача випередила на сорок очок. Друге та третє місця відповідно посіли збірні Італії та Іспанії.

Раніше українки Лузан та Терета виграли змагання на каное на дистанції 500 метрів.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Стрибки у воду. Мікст. Командні змагання
Фінал, 22 червня
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