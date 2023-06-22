Збірна України зі стрибків у воду - чемпіони Європейських ігор-2023

Друге та третє місця відповідно посіли збірні Італії та Іспанії

Джерело - Чемпіон.

На Європейських іграх у фіналі стрибків з 3-метрового трампліна та 10-метрової вишки серед змішаних команд українці посіли перше місце.

Наша команда у складі Олексій Середа, Ксенія Байло, Данило Коновалов, Анна Письменська не залишила шансів своїм суперникам й набравши бала стала найкращою командою в Європі. Найближчого переслідувача випередила на сорок очок. Друге та третє місця відповідно посіли збірні Італії та Іспанії.

Раніше українки Лузан та Терета виграли змагання на каное на дистанції 500 метрів.

Європейські ігри-2023

Стрибки у воду. Мікст. Командні змагання

Фінал, 22 червня