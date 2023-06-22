Зайцев та Рибак вийшли до фіналів Європейських ігор-2023

Джерело - Чемпіон.
На Європейських іграх-2023 українські веслувальники Олександр Зайцев та Діана Рибак вийшли відповідно до фіналів байдарка-одиночка на дистанції 200 метрів.
Фінали відбудуться завтра, 23 червня. У жінок фінал розпочнеться 16:22, у чоловіків - 16:31.
Раніше українки Лузан та Терета виграли змагання на каное на дистанції 500 метрів.
Результати українських веслувальників:
- Тарас Міщук (каное-одинак, 200 метрів, півфінал) - 4 місце, 41.140 - не вийшов в фінал
- Олександр Зайцев (байдарка-одиночка, 200 метрів, півфінал) - 1 місце, 35.809 - вийшов до фіналу
- Діана Рибак (байдарка-одиночка, 200 метрів, півфінал) - 2 місце, 42.355 - вийшла до фіналу