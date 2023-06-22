Зайцев та Рибак вийшли до фіналів Європейських ігор-2023

Фінали відбудуться завтра, 23 червня

Джерело - Чемпіон.

На Європейських іграх-2023 українські веслувальники Олександр Зайцев та Діана Рибак вийшли відповідно до фіналів байдарка-одиночка на дистанції 200 метрів.

Фінали відбудуться завтра, 23 червня. У жінок фінал розпочнеться 16:22, у чоловіків - 16:31.

Раніше українки Лузан та Терета виграли змагання на каное на дистанції 500 метрів.

Результати українських веслувальників: