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Зайцев та Рибак вийшли до фіналів Європейських ігор-2023

Фінали відбудуться завтра, 23 червня
Сьогодні 17:54 205 0
Зайцев та Рибак вийшли до фіналів Європейських ігор-2023

Джерело - Чемпіон.

На Європейських іграх-2023 українські веслувальники Олександр Зайцев та Діана Рибак вийшли відповідно до фіналів байдарка-одиночка на дистанції 200 метрів.

Фінали відбудуться завтра, 23 червня. У жінок фінал розпочнеться 16:22, у чоловіків - 16:31.

Раніше українки Лузан та Терета виграли змагання на каное на дистанції 500 метрів.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Результати українських веслувальників:

  • Тарас Міщук (каное-одинак, 200 метрів, півфінал) - 4 місце, 41.140 - не вийшов в фінал
  • Олександр Зайцев (байдарка-одиночка, 200 метрів, півфінал) - 1 місце, 35.809 - вийшов до фіналу
  • Діана Рибак (байдарка-одиночка, 200 метрів, півфінал) - 2 місце, 42.355 - вийшла до фіналу
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