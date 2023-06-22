Костевич стала бронзовою призеркою Європейських іграх-2023

Джерело - Чемпіон.
Українка Олена Костевич посіла третє місце у фіналі Європейських ігор у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів серед жінок.
Європейські ігри-2023: медальний залік
Перемогу здобула полячка Клаудію Брес. Срібну медаль здобула француженка Каміль Єдржеєвські.
Також Костевич завойовує олімпійську путівку. Після нереалізованого шансу на минулорічному чемпіонаті світу представниця стрільби з пістолета зуміла випередити своїх конкуренток з Туреччини та Греції та отримати очікувану олімпійську путівку! Це означає, що Україна матиме право змагатися на ОІ в змішаній команді, адже ми маємо представників у чоловічому та жіночому пістолеті.