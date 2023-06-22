Костевич стала бронзовою призеркою Європейських іграх-2023

Також Костевич завойовує олімпійську путівку

Джерело - Чемпіон.

Українка Олена Костевич посіла третє місце у фіналі Європейських ігор у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів серед жінок.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Перемогу здобула полячка Клаудію Брес. Срібну медаль здобула француженка Каміль Єдржеєвські.