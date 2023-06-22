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Костевич стала бронзовою призеркою Європейських іграх-2023

Також Костевич завойовує олімпійську путівку
Сьогодні 16:58 123 0
Костевич стала бронзовою призеркою Європейських іграх-2023
#Олена Костевич

Джерело - Чемпіон.

Українка Олена Костевич посіла третє місце у фіналі Європейських ігор у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів серед жінок.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Перемогу здобула полячка Клаудію Брес. Срібну медаль здобула француженка Каміль Єдржеєвські.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Також Костевич завойовує олімпійську путівку. Після нереалізованого шансу на минулорічному чемпіонаті світу представниця стрільби з пістолета зуміла випередити своїх конкуренток з Туреччини та Греції та отримати очікувану олімпійську путівку! Це означає, що Україна матиме право змагатися на ОІ в змішаній команді, адже ми маємо представників у чоловічому та жіночому пістолеті. 
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