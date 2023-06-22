Українська четвірка фінішувала 5-ою на змаганнях Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.

На Європейських іграх-2023 українська жіноча четвірка на змаганнях на байдарці на дистанції 500 метрів посіла 5-е місце.

Збірна України виступала у такому складі: Діана Танько, Наталія Докієнко, Ганна Павлова та Інна Грищун.

Перемогу у заїзді здобула збірна Польщі. Німеччина та Данія відповідно здобули срібні та бронзові медалі.

Раніше українки Лузан та Терета виграли змагання на каное на дистанції 500 метрів.

Європейські ігри-2023

Веслування. Байдарка, 500 м, четвірка, жінки

Фінал, 22 червня