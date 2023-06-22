Головне
Кухарик та Трунов впевнено виграли золоті медалі Європейських іграх
Сьогодні 15:41 302
Костевич стала бронзовою призеркою Європейських іграх-2023
Сьогодні 16:58 120
Бах: Важко зрозуміти, чому українська влада позбавляє спортсменів шансу відібратися на Олімпіаду
Сьогодні 15:41 411
Українки Лузан та Терета виграли Європейські ігри-2023
Сьогодні 15:32 468 1
Терлюга гарантувала медаль на Європейських Іграх-2023
Сьогодні 13:52 607
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 22 червня
Сьогодні 13:32 541
Мудрик та Забарний потрапили в список спортсменів, що не повернулися з-за кордону
Сьогодні 10:55 1200 2
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Сьогодні 10:10 22157
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Сьогодні 08:05 42045
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 00:07 5489
Прямі трансляції

Українська четвірка фінішувала 5-ою на змаганнях Європейських іграх

Сьогодні 16:02 220 0
Українська четвірка фінішувала 5-ою на змаганнях Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.

На Європейських іграх-2023 українська жіноча четвірка на змаганнях на байдарці на дистанції 500 метрів посіла 5-е місце.

Збірна України виступала у такому складі: Діана Танько, Наталія Докієнко, Ганна Павлова та Інна Грищун.

Перемогу у заїзді здобула збірна Польщі. Німеччина та Данія відповідно здобули срібні та бронзові медалі.

Раніше українки Лузан та Терета виграли змагання на каное на дистанції 500 метрів.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Веслування. Байдарка, 500 м, четвірка, жінки
Фінал, 22 червня
Коментарі ()
Популярне зараз
Кащук після геніального проходу вивів збірну України вперед у матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО Кащук після геніального проходу вивів збірну України вперед у матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО 16671
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 5489
Україна - Хорватія: де дивитися матч Євро-2023 U-21 Україна - Хорватія: де дивитися матч Євро-2023 U-21 8425
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 22157
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 8623
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 42045
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 15321 6
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2350
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 265310
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 28996 3
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 37083
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7152 2