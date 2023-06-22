Українська четвірка фінішувала 5-ою на змаганнях Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.
На Європейських іграх-2023 українська жіноча четвірка на змаганнях на байдарці на дистанції 500 метрів посіла 5-е місце.
Збірна України виступала у такому складі: Діана Танько, Наталія Докієнко, Ганна Павлова та Інна Грищун.
Перемогу у заїзді здобула збірна Польщі. Німеччина та Данія відповідно здобули срібні та бронзові медалі.
Раніше українки Лузан та Терета виграли змагання на каное на дистанції 500 метрів.
Європейські ігри-2023
Веслування. Байдарка, 500 м, четвірка, жінки
Фінал, 22 червня