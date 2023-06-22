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Терлюга гарантувала медаль на Європейських Іграх-2023

Сьогодні 13:52 490 0
Терлюга гарантувала медаль на Європейських Іграх-2023
#Анжеліка Терлюга

Джерело - Чемпіон.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга у ваговій категорії до 55 кг вийшла до півфіналу Європейських ігор.

Це дозволило їй гарантувати собі нагороду, адже регламентом не передбачена бронзова сутичка. 

Європейські ігри-2023: медальний залік

У матчі 1/2 фіналу Терлюга зустрінеться з представницею Люксембургу Дженіфер Варлінг. Поєдинок відбудеться о 17:50. 

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Інша українка Катерина Крива завершила змагання у ваговій категорії до 50 кг. Наша спортсменка здобула одну перемогу, тому фінішувала на третьому місці своєї групи та не пробилася далі. 

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