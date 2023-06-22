Веслувальники Міщук, Зайцев та Рибак вийшли до півфіналів Європейських ігор-2023

Джерело - Чемпіон.

На Європейських іграх-2023 троє українських веслувальників потрапили до півфіналу змагань на дистанції 200 м.

Тарас Міщук у каное фінішував 5-им. Олександр Зайцев та Діана Рибак у своїх заїздах відповідно фінішували на 4 та 5 місцях.

Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Раніше повідомлялося, що Людмила Лузан виграла заїзд і вийшла у фінал.

Результати українських веслувальників: