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Веслувальники Міщук, Зайцев та Рибак вийшли до півфіналів Європейських ігор-2023

Сьогодні 11:13 197 0
Веслувальники Міщук, Зайцев та Рибак вийшли до півфіналів Європейських ігор-2023

Джерело - Чемпіон.

На Європейських іграх-2023 троє українських веслувальників потрапили до півфіналу змагань на дистанції 200 м.

Тарас Міщук у каное фінішував 5-им. Олександр Зайцев та Діана Рибак у своїх заїздах відповідно фінішували на 4 та 5 місцях.

 Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Раніше повідомлялося, що Людмила Лузан виграла заїзд і вийшла у фінал.

Результати українських веслувальників:

  • каное-одиночка, 200 метрів, кваліфікація - Тарас Міщук - 5 місце - вийшов у півфінал
  • байдарка-одиночка, 200 метрів, кваліфікація - Олександр Зайцев - 4 місце - вийшов у півфінал
  • байдарка-одиночка, 200 метрів, кваліфікація - Діана Рибак - 5 місце - вийшла в півфінал
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