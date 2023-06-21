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Україна посідає друге місце у заліку командного чемпіонату Європи

Українці відстають від угорців на 37,5 очка
Вчора 23:09 276 0
Україна посідає друге місце у заліку командного чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

У Польщі в рамках Європейських ігор у загальному заліку командного чемпіонату Європи з легкої атлетики українська збірна посідає друге місце у Дивізіоні 2.

У цьому дивізіоні не розігруються нагороди, на кону стоїть вихід у перший дивізіон.

Залік командного ЧЄ з легкої атлетики у Дивізіоні 2:

  • 1. Угорщина 331 очко
  • 2. Україна 293,5
  • 3. Словенія 266,5
  • 4. Литва 231
  • 5. Румунія 228
  • 6. Хорватія 222,5
  • 7. Данія 216
  • 8. Словаччина 207,5
  • 9. Болгарія 207
  • 10. Латвія 197

Раніше повідомлялося, що Ткачук та Кроль виграли змагання на Європейських іграх-2023.

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