Україна посідає друге місце у заліку командного чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
У Польщі в рамках Європейських ігор у загальному заліку командного чемпіонату Європи з легкої атлетики українська збірна посідає друге місце у Дивізіоні 2.
У цьому дивізіоні не розігруються нагороди, на кону стоїть вихід у перший дивізіон.
Залік командного ЧЄ з легкої атлетики у Дивізіоні 2:
- 1. Угорщина 331 очко
- 2. Україна 293,5
- 3. Словенія 266,5
- 4. Литва 231
- 5. Румунія 228
- 6. Хорватія 222,5
- 7. Данія 216
- 8. Словаччина 207,5
- 9. Болгарія 207
- 10. Латвія 197
Раніше повідомлялося, що Ткачук та Кроль виграли змагання на Європейських іграх-2023.