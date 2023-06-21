Україна посідає друге місце у заліку командного чемпіонату Європи

Українці відстають від угорців на 37,5 очка

Джерело - Чемпіон.

У Польщі в рамках Європейських ігор у загальному заліку командного чемпіонату Європи з легкої атлетики українська збірна посідає друге місце у Дивізіоні 2.

У цьому дивізіоні не розігруються нагороди, на кону стоїть вихід у перший дивізіон.

Залік командного ЧЄ з легкої атлетики у Дивізіоні 2:

1. Угорщина 331 очко

2. Україна 293,5

3. Словенія 266,5

4. Литва 231

5. Румунія 228

6. Хорватія 222,5

7. Данія 216

8. Словаччина 207,5

9. Болгарія 207

10. Латвія 197

Раніше повідомлялося, що Ткачук та Кроль виграли змагання на Європейських іграх-2023.