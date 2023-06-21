Ткачук та Кроль виграли змагання на Європейських іграх-2023

Джерело - Чемпіон.

На Європейських іграх-2023 у Кракові відбулися кваліфікаційні легкоатлетичні змагання у різних дивізіонах у рамках командного чемпіонату Європи.

Всі команди поділені на три дивізіони і змагаються в рамках кожного з них. Після завершення виступів у всіх дивізіонах, підбиваються підсумки.

Найкраще виступили Михайло Кохан, Наталія Кроль, Вікторія Ткачук, Марина Бех-Романчук та чоловіча збірна України в естафеті 4х100 м. Вони виграли змагання.

Результати змагань з легкої атлетики за 21 червня: