Головне
Збірна України перемогла Хорватію на старті Євро-2023 U-21
Вчора 20:52 1185
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:49 7369
Збірна Іспанії розгромила Румунію: результати матчів Євро-2023 U-21
Вчора 23:38 628
Кащук після геніального проходу вивів збірну України вперед у матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Вчора 19:41 11754
Кохан з першим результатом вийшов до фіналу Європейських ігор-2023
Вчора 18:39 512
Мудрик не потрапив до стартового складу збірної України U-21 на матч із Хорватією
Вчора 17:55 983
Лузан та Терета вийшли до фіналу: результати кваліфікації з веслування на ЄІ-2023
Вчора 16:39 281
Євро-2023 U-21: формат, регламент та історія молодіжного чемпіонату Європи з футболу
Вчора 13:40 1039
Дніпро-1 зіграє з Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 13:35 1949
Сестри Алексіїви з другим результатом вийшли у фінал Європейських ігор
Вчора 12:53 296
Прямі трансляції

Ткачук та Кроль виграли змагання на Європейських іграх-2023

Вчора 22:54 276 0
Ткачук та Кроль виграли змагання на Європейських іграх-2023
#Марина Бех-Романчук, #Михайло Кохан, #Вікторія Ткачук, #Наталія Кроль

Джерело - Чемпіон.

На Європейських іграх-2023 у Кракові відбулися кваліфікаційні легкоатлетичні змагання у різних дивізіонах у рамках командного чемпіонату Європи.

Всі команди поділені на три дивізіони і змагаються в рамках кожного з них. Після завершення виступів у всіх дивізіонах, підбиваються підсумки.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Найкраще виступили Михайло Кохан, Наталія Кроль, Вікторія Ткачук, Марина Бех-Романчук та чоловіча збірна України в естафеті 4х100 м. Вони виграли змагання.

Результати змагань з легкої атлетики за 21 червня:

  • Біг на 110 м/б - Олег Кукота - 8 місце, 14.08 с
  • Метання молота - Михайло Кохан - 1 місце, 77.03 м
  • Біг на 100 м/б - Анна Плотіцина - 5 місце, 13.18 с
  • Стрибки в довжину - Сергій Нікіфоров - 7 місце, 7.56 м
  • Біг на 800 м - Наталія Кроль - 1 місце, 1:59.77
  • Стрибки з жердиною - Яна Гладійчук - 4 місце, 4.15
  • Біг на 1500 м - Дмитро Ніколайчук - 8 місце, 3:45.44
  • Біг на 400 м/б - Вікторія Ткачук - 1 місце, 55.87 с
  • Біг на 400 м/б - Ростислав Голубович - 8 місце, 52.01
  • Метання диска - Микита Нестеренко - 4 місце, 62.42
  • Естафета 4х100 м - жінки - збірна України - дискваліфікація, дівчата загубили паличку
  • Потрійний стрибок - Марина Бех-Романчук - 1 місце, 14.58​​​​​​
  • Естафета 4х100 м - чоловіки - 1 місце, 39.03
Коментарі ()
Популярне зараз
Кащук після геніального проходу вивів збірну України вперед у матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО Кащук після геніального проходу вивів збірну України вперед у матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО 11754
Стало відомо, скільки Хейні заплатить за поштовх Ломаченка Стало відомо, скільки Хейні заплатить за поштовх Ломаченка 12745 1
Україна - Хорватія: де дивитися матч Євро-2023 U-21 Україна - Хорватія: де дивитися матч Євро-2023 U-21 8026
Світоліна розповіла, за якої умови зіграє на Вімблдоні-2023 Світоліна розповіла, за якої умови зіграє на Вімблдоні-2023 5130
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 7369
20 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс 20 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс 7527
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 47958 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 74899
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36572
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5519
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 79147 3
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19239