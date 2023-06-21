Ткачук та Кроль виграли змагання на Європейських іграх-2023

Джерело - Чемпіон.
На Європейських іграх-2023 у Кракові відбулися кваліфікаційні легкоатлетичні змагання у різних дивізіонах у рамках командного чемпіонату Європи.
Всі команди поділені на три дивізіони і змагаються в рамках кожного з них. Після завершення виступів у всіх дивізіонах, підбиваються підсумки.
Найкраще виступили Михайло Кохан, Наталія Кроль, Вікторія Ткачук, Марина Бех-Романчук та чоловіча збірна України в естафеті 4х100 м. Вони виграли змагання.
Результати змагань з легкої атлетики за 21 червня:
- Біг на 110 м/б - Олег Кукота - 8 місце, 14.08 с
- Метання молота - Михайло Кохан - 1 місце, 77.03 м
- Біг на 100 м/б - Анна Плотіцина - 5 місце, 13.18 с
- Стрибки в довжину - Сергій Нікіфоров - 7 місце, 7.56 м
- Біг на 800 м - Наталія Кроль - 1 місце, 1:59.77
- Стрибки з жердиною - Яна Гладійчук - 4 місце, 4.15
- Біг на 1500 м - Дмитро Ніколайчук - 8 місце, 3:45.44
- Біг на 400 м/б - Вікторія Ткачук - 1 місце, 55.87 с
- Біг на 400 м/б - Ростислав Голубович - 8 місце, 52.01
- Метання диска - Микита Нестеренко - 4 місце, 62.42
- Естафета 4х100 м - жінки - збірна України - дискваліфікація, дівчата загубили паличку
- Потрійний стрибок - Марина Бех-Романчук - 1 місце, 14.58
- Естафета 4х100 м - чоловіки - 1 місце, 39.03