Головне
Мудрик не потрапив до стартового складу збірної України U-21 на матч із Хорватією
Сьогодні 17:55 464
Лузан та Терета вийшли до фіналу: результати кваліфікації з веслування на ЄІ-2023
Сьогодні 16:39 187
Євро-2023 U-21: формат, регламент та історія молодіжного чемпіонату Європи з футболу
Сьогодні 13:40 746
Дніпро-1 зіграє з Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:35 1551
Сестри Алексіїви з другим результатом вийшли у фінал Європейських ігор
Сьогодні 12:53 252
Світоліна отримала wild card на Вімблдон
Сьогодні 12:22 1010 1
Світоліна розповіла, за якої умови зіграє на Вімблдоні-2023
Сьогодні 08:57 4380
Стало відомо, скільки Хейні заплатить за поштовх Ломаченка
Сьогодні 08:52 9109 1
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 21 червня
Сьогодні 07:17 572
Збірна України зіграє з Хорватією: розклад матчів 21 червня чемпіонату Європи U-21
Сьогодні 06:44 1569
Прямі трансляції

Збірна України вийшла до фіналу довільної програми Європейських ігор

Сьогодні 18:09 177 0
Збірна України вийшла до фіналу довільної програми Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з артистичного плавання виступить у фіналі довільної програми Європейських ігор.

У кваліфікації українки посіли третє місце, перші дві позиції - Іспанія та Італія.

За регламентом у команді по вісім синхронниць і синхронників - збірним можна мати по два чоловіки у складі, але вони поки переважно жіночі. У складі України виступили лише жінки - Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко, Софія Мацієвська та Олеся Деревʼянченко.

Раніше в артистичному плаванні сестри Алексіїви стали другими у кваліфікації довільної програми дуетів, вони теж вийшли до фіналу.

Фінальні виступи відбудуться 25 червня.

Європейські ігри
Артистичне плавання
Команди, довільна програма
Кваліфікація, 21 червня
  • 1. Іспанія 303.2751 балів
  • 2. Італія 275.4790
  • 3. Україна 254.6542
Коментарі ()
Популярне зараз
20 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс 20 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс 7271
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 47 років ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 47 років 29410 1
Україна - Хорватія: де дивитися матч Євро-2023 U-21 Україна - Хорватія: де дивитися матч Євро-2023 U-21 6769
Стало відомо, скільки Хейні заплатить за поштовх Ломаченка Стало відомо, скільки Хейні заплатить за поштовх Ломаченка 9109 1
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 6639
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 4483
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 72717
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 83985 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 72911 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 123073
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 30855
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 37021