Збірна України вийшла до фіналу довільної програми Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з артистичного плавання виступить у фіналі довільної програми Європейських ігор.

У кваліфікації українки посіли третє місце, перші дві позиції - Іспанія та Італія.

За регламентом у команді по вісім синхронниць і синхронників - збірним можна мати по два чоловіки у складі, але вони поки переважно жіночі. У складі України виступили лише жінки - Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко, Софія Мацієвська та Олеся Деревʼянченко.

Раніше в артистичному плаванні сестри Алексіїви стали другими у кваліфікації довільної програми дуетів, вони теж вийшли до фіналу.

Фінальні виступи відбудуться 25 червня.

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Кваліфікація, 21 червня