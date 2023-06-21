Збірна України вийшла до фіналу довільної програми Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з артистичного плавання виступить у фіналі довільної програми Європейських ігор.
У кваліфікації українки посіли третє місце, перші дві позиції - Іспанія та Італія.
За регламентом у команді по вісім синхронниць і синхронників - збірним можна мати по два чоловіки у складі, але вони поки переважно жіночі. У складі України виступили лише жінки - Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко, Софія Мацієвська та Олеся Деревʼянченко.
Раніше в артистичному плаванні сестри Алексіїви стали другими у кваліфікації довільної програми дуетів, вони теж вийшли до фіналу.
Фінальні виступи відбудуться 25 червня.
- 1. Іспанія 303.2751 балів
- 2. Італія 275.4790
- 3. Україна 254.6542