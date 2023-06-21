Сестри Алексіїви з другим результатом вийшли у фінал Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.
Українки Марина та Владислава Алексіїви стали другими на Європейських іграх у Кракові.
Український дует показав другий результат. Наші спортсменки пропустили вперед представниць Австрії.
Артистичне плавання
Дуети, Довільна програма
Кваліфікація, 21 червня
- Анна-Марія Александрі / Ейріні-Марина Александрі (Австрія) 265.1459
- Марина Алексіїва / Владислава Алексіїва (Україна) 234.0022
- Шеллі Бобріцкі / Аріель Нассі (Ізраїль) 217.3688
Фінал цієї дисципліни відбудеться 24 червня.
Раніше Ларіна завершила виступи на Європейських іграх.
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