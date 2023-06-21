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Сестри Алексіїви з другим результатом вийшли у фінал Європейських ігор

Збірна України відібралася до першого фіналу на Європейських іграх-2023, що тривають у польському Кракові.
Сьогодні 12:53 152 0
Сестри Алексіїви з другим результатом вийшли у фінал Європейських ігор
#Владсилава Алексіїва, #Марина Алексіїва, #Європейські ігри - 2023

Джерело - Чемпіон.

Українки Марина та Владислава Алексіїви стали другими на Європейських іграх у Кракові.

Український дует показав другий результат. Наші спортсменки пропустили вперед представниць Австрії.

Артистичне плавання
Дуети, Довільна програма
Кваліфікація, 21 червня
  1. Анна-Марія Александрі / Ейріні-Марина Александрі (Австрія) 265.1459
  2. Марина Алексіїва / Владислава Алексіїва (Україна) 234.0022
  3. Шеллі Бобріцкі / Аріель Нассі (Ізраїль) 217.3688

Фінал цієї дисципліни відбудеться 24 червня.

Раніше Ларіна завершила виступи на Європейських іграх.

Актуально: Європейські ігри-2023: розклад змагань

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