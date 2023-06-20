Європейські ігри-2023: розклад змагань

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Краків з 20 червня по 2 липня відбудуться III Європейські ігри. На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Україну на змаганнях представлять 263 спортсмени в різних видах.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023

20 червня (вівторок)

11:00-21:00. Пляжний гандбол. Групові етапи. Жінки. Чоловіки

11:00. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Жінки: у цій дисципліні виступить українка Ларіна Марія

11:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Жінки: Карпюк Катерина

11:20. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Жінки: Козачок Дар'я

11:25. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Чоловіки: Шепелев Владислав

11:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Чоловіки: Погорілко Олександр

11:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Жінки: Зіненко Валерія

12:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Чоловіки: Миронець Олег

12:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Чоловіки: Ростикус Роман

13:15. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Жінки: Іваненко-Кириліна Валерія

13:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Жінки: Гончаренко Діана

13:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Чоловіки: Васильєв Андрій

17:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Півфінал. Жінки

17:20. Легка атлетика. Метання молота. Півфінал. Жінки

18:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Півфінал. Жінки

18:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Півфінал. Чоловіки

18:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Півфінал. Чоловіки

18:53. Легка атлетика. Біг 5000 м. Півфінал. Жінки

19:15. Легка атлетика. Метання диска. Півфінал. Жінки

19:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Чоловіки: Малихін Владислав

19:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Півфінал. Чоловіки

19:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Півфінал. Чоловіки

20:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Півфінал. Жінки

20:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Півфінал. Чоловіки

21 червня (середа)

10:00. Артистичне плавання. Дует довільний. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава, Хованська Марія (резерв)

10:00. Падель. Парний розряд. 1/16 фіналу. Чоловіки

10:00-18:00. Пляжний гандбол. Групові етапи. Чвертьфінали. Жінки. Чоловіки

10:00-18:35. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Групові етапи

10:08. Веслування на байдарках. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Жінки: Танько Діана, Докієнко Наталія, Павлова Ганна, Грищун Інна

10:24. Веслування на байдарках. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор, Даниленко Дмитро, Семикін Іван

10:40. Веслування на каное. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Жінки: Лузан Людмила, Терета Валерія

10:40. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Чоловіки: Никифоров Сергій

10:54. Веслування на каное. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Рибачок Андрій, Віталій Вергелес

11:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Кукота Олег

11:08. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Чоловіки: Нестеренко Микита

11:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Плотіцина Анна

11:39. Веслування на байдарках. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Жінки

11:53. Веслування на байдарках. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор

12:02. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Жінки: Кроль Наталія

12:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Чоловіки: Ніколайчук Дмитро

12:30. Велоспорт. Фрістайл. Кваліфікація. Жінки

12:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Ткачук Вікторія

12:45. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина

13:00. Падель. Парний розряд. 1/16 фіналу. Жінки

13:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Голубович Ростислав

13:16. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Чоловіки: Кохан Михайло

13:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Жінки: збірна України - Гончаренко Діана, Тетяна Кайсен, Качур Яна, Хаван Даниїла, Радюк-Кючук Олена, Плотіцина Анна

13:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Чоловіки: збірна України - Васильєв Андрій, Коваленко Станіслав, Костриця Ерік, Соколов Олександр, Ємець Владислав, Попов Ілля

14:45. Велоспорт. Фрістайл. Кваліфікація. Чоловіки: Іллющенко Юрій

16:00. Артистичне плавання. Група довільна. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія, Мацієвська Софія (резерв), Дерев`янченко Олеся (резерв)

16:38. Веслування на байдарках. Півфінали. Четвірка 500 м. Жінки

16:46. Веслування на байдарках. Півфінали. Четвірка 500 м. Чоловіки

16:53. Веслування на каное. Півфінали. Двійка 500 м. Жінки

17:00. Веслування на каное. Півфінали. Двійка 500 м. Чоловіки

17:10. Легка атлетика. Метання молота. Півфінал. Чоловіки

17:20. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Півфінал. Чоловіки

17:39. Веслування на байдарках. Півфінали. Двійка 500 м. Жінки

17:46. Веслування на байдарках. Півфінали. Двійка 500 м. Чоловіки

17:55. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Жінки: Гладійчук Яна

18:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Півфінал. Чоловіки

18:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Півфінал. Жінки

18:50. Легка атлетика. Біг 800 м. Півфінал. Жінки

19:08. Легка атлетика. Біг 1500 м. Півфінал. Чоловіки

19:15. Легка атлетика. Метання диска. Півфінал. Чоловіки

19:26. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Півфінал. Жінки

19:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Півфінал. Жінки

20:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Півфінал. Чоловіки

20:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Півфінал. Жінки

20:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Півфінал. Чоловіки

22:00. Церемонія відкриття

22 червня (четвер) (розіграють 21 комплект медалей)

10:00. Артистичне плавання. Дует довільний. Фінал. Жінки

10:55. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Жінки: Гацько Ганна

11:00. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Чоловіки: Дорощук Олег

11:05. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Жінки: Кайсен Тетяна

11:25. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Чоловіки: Коваленко Станіслав

11:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Чоловіки: Кокошко Роман

11:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина

12:05. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Жінки: Стребкова Наталія

12:33. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Чоловіки: Фельфнер Артур

12:40. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Чоловіки: Городиський Богдан-Іван

12:45. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Жінки: Магучіх Ярослава

13:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Жінки: Ляхова Ольга

13:42. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Кваліфікація: збірна України - Погорілко Олександр, Барабанов Микита, Даниленко Данила, Рижикова Анна, Мельник Тетяна, Карпюк Катерина, Ткачук Вікторія

14:00-22:35. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Групові етапи

16:00. Артистичне плавання. Група довільна. Фінал. Жінки

16:00. Велоспорт. Фрістайл. Фінал. Жінки

17:30. Легка атлетика. Метання спису. Півфінал. Жінки

17:35. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Півфінал. Чоловіки

17:45. Велоспорт. Фрістайл. Фінал. Чоловіки

18:05. Легка атлетика. Біг 200 м. Півфінал. Жінки

18:25. Легка атлетика. Біг 200 м. Півфінал. Чоловіки

18:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Півфінал. Чоловіки

18:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Півфінал. Жінки

19:05. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Півфінал. Жінки

19:25. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Півфінал. Жінки

19:30. Баскетбол 3х3. Група С. 1 тур. Жінки. Польща - Україна

19:33. Легка атлетика. Метання спису. Півфінал. Чоловіки

19:40. Легка атлетика. Біг 5000 м. Півфінал. Чоловіки

20:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Півфінал. Жінки

20:42. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Півфінал

21:20. Баскетбол 3х3. Група С. 2 тур. Жінки. Естонія - Україна

Стрибки у воду - 1

Пляжний гандбол - 2

Веслування на байдарках та каное (спринт) - 4

Карате - 6

Падель

Стрільба - 3

Скелелазіння - 1

23 червня (п'ятниця) (розіграють 36 комплектів медалей)

Артистичне плавання - 2

Стрибки у воду - 2

09:45. Стрільба з лука. Класичний лук. Кваліфікація. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем

09:45. Стрільба з лука. Блочний лук. Кваліфікація. Жінки: Хомутовська Ольга

14:00. Стрільба з лука. Блочний лук. Кваліфікація. Чоловіки

14:00. Стрільба з лука. Класичний лук. Кваліфікація. Жінки

14:00. Бокс. 57 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Бондарчук Дмитро

14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Харциз Ярослав

14:00. Бокс. 54 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Ковальчук Анастасія

14:00. Бокс. 60 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Охрей Ганна

14:30-21:45. Баскетбол 3х3. Груповий етап. Жінки

15:20-22:35. Баскетбол 3х3. Груповий етап. Чоловіки

17:15. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Мікст: Гунбін Олексій/Павлова Анастасія

17:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Фінал. Жінки

17:20. Легка атлетика. Метання молота. Фінал. Жінки

17:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Мікст

17:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Мікст

18:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Фінал. Жінки

18:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Фінал. Чоловіки

18:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Фінал. Чоловіки

18:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Фінал. Жінки

19:15. Легка атлетика. Метання диска. Фінал. Жінки

19:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Фінал. Чоловіки

19:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Фінал. Чоловіки

19:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Фінал. Чоловіки

19:55. Баскетбол 3х3. Група С. 3 тур. Жінки. Україна - Литва

20:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Фінал. Жінки

20:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Фінал. Чоловіки

Веслування на байдарках та каное (спринт) - 6

Падель

Стрільба - 3

Скелелазіння - 1

Настільний теніс

Тхеквондо

24 червня (субота) (розіграють 37 комплектів нагород)

Артистичне плавання - 2

Стрибки у воду - 2

10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Жінки

11:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Жінки

12:30. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем

14:00. Бокс. 92 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Карцан Аркадій

14:00. Бокс. 57 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Басанець Маріанна

14:00. Бокс. 66 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Бова Марія

14:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки

14:30. Баскетбол 3х3. 1/4 фіналу. Жінки

15:00. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Жінки

15:20. Баскетбол 3х3. 1/4 фіналу. Чоловіки

15:25. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Чоловіки

15:50. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки

16:10. Легка атлетика. Метання молота. Фінал. Чоловіки

16:15. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки

16:20. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Фінал. Чоловіки

16:55. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Фінал. Жінки

17:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Фінал. Чоловіки

17:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Жінки: Хомутовська Ольга

17:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Фінал. Жінки

17:50. Легка атлетика. Біг 800 м. Фінал. Жінки

18:10. Легка атлетика. Біг 1500 м. Фінал. Чоловіки

18:15. Легка атлетика. Метання диска. Фінал. Чоловіки

18:26. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Фінал. Жінки

18:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Фінал. Жінки

19:00. Бокс. 51 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Замотаєв Дмитро

19:00. Бокс. 80 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Хижняк Олександр

19:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Фінал. Чоловіки

19:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Фінал. Жінки

19:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Фінал. Чоловіки

20:20. Баскетбол 3х3. 1/2 фіналу. Жінки

20:45. Баскетбол 3х3. 1/2 фіналу. Чоловіки

21:20. Баскетбол 3х3. Матч за третє місце. Жінки

21:45. Баскетбол 3х3. Матч за третє місце. Чоловіки

22:10. Баскетбол 3х3. Фінал. Жінки

22:35. Баскетбол 3х3. Фінал. Чоловіки

Веслування на байдарках та каное (спринт) - 6

Падель

Стрільба - 4

Скелелазіння - 2

Настільний теніс

Тхеквондо - 4

25 червня (неділя) (розіграють 34 комплекти нагород)

Артистичне плавання - 2

Стрибки у воду - 2

10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Мікст: Гунбін Олексій/Павлова Анастасія

11:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Мікст

12:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Мікст

14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 71 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Захарєєв Юрій

14:00. Бокс. 75 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Черноколенко Анастасія

14:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Мікст

15:10. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Мікст

15:35. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Мікст

16:10. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Мікст

16:25. Легка атлетика. Метання спису. Фінал. Жінки

16:30. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Фінал. Чоловіки

16:35. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Мікст

17:00. Легка атлетика. Біг 200 м. Фінал. Жінки

17:20. Легка атлетика. Біг 200 м. Фінал. Чоловіки

17:23. Легка атлетика. Штовхання ядра. Фінал. Чоловіки

17:30. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Чоловіки

17:50. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Фінал. Жінки

18:00. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Фінал. Жінки

18:20. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Фінал. Жінки

18:28. Легка атлетика. Метання спису. Фінал. Чоловіки

18:35. Легка атлетика. Біг 5000 м. Фінал. Чоловіки

19:00. Бокс. 50 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Коб Тетяна

19:15. Легка атлетика. Біг 1500 м. Фінал. Жінки

19:37. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Фінал

Маунтенбайк - 2

Фехтування - 2

Сучасне п'ятиборство

Муай тай

Падель

Регбі-7

Стрільба - 3

Скелелазіння - 2

Настільний теніс

Тхеквондо - 4

26 червня (понеділок) (розіграють 12 комплектів нагород)

Стрибки у воду - 2

10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/32 фіналу. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем

10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Махновський Михайло-Бекетов Гліб

10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Боснюк Данило

10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Жінки: Столяренко Марія-Жарка Єлизавета

10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Бугрова Поліна

10:30. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст

13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 51 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 80 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 92 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 54 кг. 1/8 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 60 кг. 1/8 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 66 кг. 1/8 фіналу. Жінки

18:20. Брейкданс. Груповий етап. Жінки: Пономаренко Анна

20:10. Брейкданс. Груповий етап. Чоловіки: Гатин-Лозинський Олександр, Кузнєцов Олег

Фехтування - 2

Сучасне п'ятиборство

Муай тай

Регбі-7

Стрільба - 2

Настільний теніс - 1

Тхеквондо - 4

27 червня (вівторок) (розіграють 25 комплектів нагород)

Стрибки у воду - 2

10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/32 фіналу. Жінки

10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Махновський Михайло-Бекетов Гліб

10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Боснюк Данило

10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Жінки: Столяренко Марія-Жарка Єлизавета

10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Бугрова Поліна

10:30. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст

13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 57 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 71 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 57 кг. 1/8 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 50 кг. 1/8 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 92+ кг. 1/8 фіналу. Чоловіки: Ловчинський Дмитро

19:00. Бокс. 75 кг. 1/8 фіналу. Жінки

19:45. Брейкданс. 1/4 фіналу. Жінки

20:05. Брейкданс. 1/4 фіналу. Чоловіки

20:25. Брейкданс. 1/2 фіналу. Жінки

20:40. Брейкданс. 1/2 фіналу. Чоловіки

21:00. Брейкданс. Матч за третє місце. Жінки

21:10. Брейкданс. Матч за третє місце. Чоловіки

21:20. Брейкданс. Фінал. Жінки

21:30. Брейкданс. Фінал. Чоловіки

Пляжний футбол

Фехтування - 2

Сучасне п'ятиборство

Муай тай - 10

Регбі-7 - 2

Стрільба - 3

Стрибки на лижах з трампліна

Настільний теніс - 2

Тріатлон - 1

28 червня (середа) (розіграють 11 комплектів нагород)

Стрибки у воду - 2

10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Жінки: Павлова Анастасія

12:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Жінки

13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Жінки

13:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 51 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 80 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 92 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 54 кг. 1/4 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 66 кг. 1/4 фіналу. Жінки

15:00. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Жінки

15:40. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Жінки

16:00. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Жінки

16:30. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Жінки

16:45. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки

19:00. Бокс. 75 кг. 1/4 фіналу. Жінки

19:00. Бокс. 57 кг. 1/4 фіналу. Жінки

19:00. Бокс. 92+ кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

19:00. Бокс. 50 кг. 1/4 фіналу. Жінки

19:00. Бокс. 71 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

19:00. Бокс. 57 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

Бадмінтон

Пляжний футбол

Фехтування - 2

Сучасне п'ятиборство

Стрільба - 2

Стрибки на лижах з трампліну - 1

Настільний теніс - 2

Тріатлон - 1

29 червня (четвер) (розіграють 11 комплектів нагород)

10:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/8 фіналу. Чоловіки

10:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/8 фіналу. Жінки

10:00. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки

11:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки

12:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Чоловіки

14:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки

15:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки

15:40. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Чоловіки

15:55. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Чоловіки

16:20. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Чоловіки

16:40. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Чоловіки

19:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки

19:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Жінки

Пляжний футбол

Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2

Фехтування - 2

Сучасне п'ятиборство

Стрільба - 2

Стрибки на лижах з трампліна - 1

Настільний теніс

Текбол - 1

30 червня (п'ятниця) (розіграють 9 комплектів нагород)

12:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки

12:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Жінки

12:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Мікст

14:00. Бокс. 51 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 80 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 92 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 54 кг. 1/2 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 60 кг. 1/2 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 66 кг. 1/2 фіналу. Жінки

18:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/2 фіналу. Жінки

18:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки

19:00. Бокс. 75 кг. 1/2 фіналу. Жінки

19:00. Бокс. 57 кг. 1/2 фіналу. Жінки

19:00. Бокс. 92+ кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

19:00. Бокс. 50 кг. 1/2 фіналу. Жінки

19:00. Бокс. 71 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

19:00. Бокс. 57 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

Пляжний футбол

Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2

Фехтування - 2

Кікбоксинг

Стрільба - 3

Стрибки на лижах з трампліна - 1

Настільний теніс

Текбол - 1

1 липня (субота) (розіграють 26 комплектів нагород)

11:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки

11:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/2 фіналу. Жінки

11:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/2 фіналу. Мікст

19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Матч за третє місце. Жінки

19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Фінал. Жінки

19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки

19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Фінал. Чоловіки

19:00. Бокс. 51 кг. Фінал. Чоловіки

19:00. Бокс. 63,5 кг. Фінал. Чоловіки

19:00. Бокс. 80 кг. Фінал. Чоловіки

19:00. Бокс. 92 кг. Фінал. Чоловіки

19:00. Бокс. 54 кг. Фінал. Жінки

19:00. Бокс. 60 кг. Фінал. Жінки

19:00. Бокс. 66 кг. Фінал. Жінки

Пляжний футбол - 2

Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2

Дзюдо - 1

Кікбоксинг

Сучасне п'ятиборство - 4

Регбі-7 - 2

Стрибки на лижах з трампліна - 1

Настільний теніс - 2

Текбол - 2

Тріатлон - 1

2 липня (неділя) (розіграють 31 комплект нагород)