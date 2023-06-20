Європейські ігри-2023: розклад змагань

Джерело - Чемпіон.
У польському місті Краків з 20 червня по 2 липня відбудуться III Європейські ігри. На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Україну на змаганнях представлять 263 спортсмени в різних видах.
Розклад змагань на Європейських іграх 2023
20 червня (вівторок)
- 11:00-21:00. Пляжний гандбол. Групові етапи. Жінки. Чоловіки
- 11:00. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Жінки: у цій дисципліні виступить українка Ларіна Марія
- 11:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Жінки: Карпюк Катерина
- 11:20. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Жінки: Козачок Дар'я
- 11:25. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Чоловіки: Шепелев Владислав
- 11:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Чоловіки: Погорілко Олександр
- 11:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Жінки: Зіненко Валерія
- 12:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Чоловіки: Миронець Олег
- 12:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Чоловіки: Ростикус Роман
- 13:15. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Жінки: Іваненко-Кириліна Валерія
- 13:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Жінки: Гончаренко Діана
- 13:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Чоловіки: Васильєв Андрій
- 17:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Півфінал. Жінки
- 17:20. Легка атлетика. Метання молота. Півфінал. Жінки
- 18:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Півфінал. Жінки
- 18:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Півфінал. Чоловіки
- 18:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Півфінал. Чоловіки
- 18:53. Легка атлетика. Біг 5000 м. Півфінал. Жінки
- 19:15. Легка атлетика. Метання диска. Півфінал. Жінки
- 19:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Чоловіки: Малихін Владислав
- 19:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Півфінал. Чоловіки
- 19:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Півфінал. Чоловіки
- 20:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Півфінал. Жінки
- 20:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Півфінал. Чоловіки
21 червня (середа)
- 10:00. Артистичне плавання. Дует довільний. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава, Хованська Марія (резерв)
- 10:00. Падель. Парний розряд. 1/16 фіналу. Чоловіки
- 10:00-18:00. Пляжний гандбол. Групові етапи. Чвертьфінали. Жінки. Чоловіки
- 10:00-18:35. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Групові етапи
- 10:08. Веслування на байдарках. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Жінки: Танько Діана, Докієнко Наталія, Павлова Ганна, Грищун Інна
- 10:24. Веслування на байдарках. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор, Даниленко Дмитро, Семикін Іван
- 10:40. Веслування на каное. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Жінки: Лузан Людмила, Терета Валерія
- 10:40. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Чоловіки: Никифоров Сергій
- 10:54. Веслування на каное. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Рибачок Андрій, Віталій Вергелес
- 11:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Кукота Олег
- 11:08. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Чоловіки: Нестеренко Микита
- 11:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Плотіцина Анна
- 11:39. Веслування на байдарках. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Жінки
- 11:53. Веслування на байдарках. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор
- 12:02. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Жінки: Кроль Наталія
- 12:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Чоловіки: Ніколайчук Дмитро
- 12:30. Велоспорт. Фрістайл. Кваліфікація. Жінки
- 12:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Ткачук Вікторія
- 12:45. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина
- 13:00. Падель. Парний розряд. 1/16 фіналу. Жінки
- 13:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Голубович Ростислав
- 13:16. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Чоловіки: Кохан Михайло
- 13:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Жінки: збірна України - Гончаренко Діана, Тетяна Кайсен, Качур Яна, Хаван Даниїла, Радюк-Кючук Олена, Плотіцина Анна
- 13:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Чоловіки: збірна України - Васильєв Андрій, Коваленко Станіслав, Костриця Ерік, Соколов Олександр, Ємець Владислав, Попов Ілля
- 14:45. Велоспорт. Фрістайл. Кваліфікація. Чоловіки: Іллющенко Юрій
- 16:00. Артистичне плавання. Група довільна. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія, Мацієвська Софія (резерв), Дерев`янченко Олеся (резерв)
- 16:38. Веслування на байдарках. Півфінали. Четвірка 500 м. Жінки
- 16:46. Веслування на байдарках. Півфінали. Четвірка 500 м. Чоловіки
- 16:53. Веслування на каное. Півфінали. Двійка 500 м. Жінки
- 17:00. Веслування на каное. Півфінали. Двійка 500 м. Чоловіки
- 17:10. Легка атлетика. Метання молота. Півфінал. Чоловіки
- 17:20. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Півфінал. Чоловіки
- 17:39. Веслування на байдарках. Півфінали. Двійка 500 м. Жінки
- 17:46. Веслування на байдарках. Півфінали. Двійка 500 м. Чоловіки
- 17:55. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Жінки: Гладійчук Яна
- 18:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Півфінал. Чоловіки
- 18:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Півфінал. Жінки
- 18:50. Легка атлетика. Біг 800 м. Півфінал. Жінки
- 19:08. Легка атлетика. Біг 1500 м. Півфінал. Чоловіки
- 19:15. Легка атлетика. Метання диска. Півфінал. Чоловіки
- 19:26. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Півфінал. Жінки
- 19:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Півфінал. Жінки
- 20:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Півфінал. Чоловіки
- 20:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Півфінал. Жінки
- 20:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Півфінал. Чоловіки
- 22:00. Церемонія відкриття
22 червня (четвер) (розіграють 21 комплект медалей)
- 10:00. Артистичне плавання. Дует довільний. Фінал. Жінки
- 10:55. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Жінки: Гацько Ганна
- 11:00. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Чоловіки: Дорощук Олег
- 11:05. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Жінки: Кайсен Тетяна
- 11:25. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Чоловіки: Коваленко Станіслав
- 11:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Чоловіки: Кокошко Роман
- 11:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина
- 12:05. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Жінки: Стребкова Наталія
- 12:33. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Чоловіки: Фельфнер Артур
- 12:40. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Чоловіки: Городиський Богдан-Іван
- 12:45. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Жінки: Магучіх Ярослава
- 13:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Жінки: Ляхова Ольга
- 13:42. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Кваліфікація: збірна України - Погорілко Олександр, Барабанов Микита, Даниленко Данила, Рижикова Анна, Мельник Тетяна, Карпюк Катерина, Ткачук Вікторія
- 14:00-22:35. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Групові етапи
- 16:00. Артистичне плавання. Група довільна. Фінал. Жінки
- 16:00. Велоспорт. Фрістайл. Фінал. Жінки
- 17:30. Легка атлетика. Метання спису. Півфінал. Жінки
- 17:35. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Півфінал. Чоловіки
- 17:45. Велоспорт. Фрістайл. Фінал. Чоловіки
- 18:05. Легка атлетика. Біг 200 м. Півфінал. Жінки
- 18:25. Легка атлетика. Біг 200 м. Півфінал. Чоловіки
- 18:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Півфінал. Чоловіки
- 18:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Півфінал. Жінки
- 19:05. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Півфінал. Жінки
- 19:25. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Півфінал. Жінки
- 19:30. Баскетбол 3х3. Група С. 1 тур. Жінки. Польща - Україна
- 19:33. Легка атлетика. Метання спису. Півфінал. Чоловіки
- 19:40. Легка атлетика. Біг 5000 м. Півфінал. Чоловіки
- 20:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Півфінал. Жінки
- 20:42. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Півфінал
- 21:20. Баскетбол 3х3. Група С. 2 тур. Жінки. Естонія - Україна
- Стрибки у воду - 1
- Пляжний гандбол - 2
- Веслування на байдарках та каное (спринт) - 4
- Карате - 6
- Падель
- Стрільба - 3
- Скелелазіння - 1
23 червня (п'ятниця) (розіграють 36 комплектів медалей)
- Артистичне плавання - 2
- Стрибки у воду - 2
- 09:45. Стрільба з лука. Класичний лук. Кваліфікація. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем
- 09:45. Стрільба з лука. Блочний лук. Кваліфікація. Жінки: Хомутовська Ольга
- 14:00. Стрільба з лука. Блочний лук. Кваліфікація. Чоловіки
- 14:00. Стрільба з лука. Класичний лук. Кваліфікація. Жінки
- 14:00. Бокс. 57 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Бондарчук Дмитро
- 14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Харциз Ярослав
- 14:00. Бокс. 54 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Ковальчук Анастасія
- 14:00. Бокс. 60 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Охрей Ганна
- 14:30-21:45. Баскетбол 3х3. Груповий етап. Жінки
- 15:20-22:35. Баскетбол 3х3. Груповий етап. Чоловіки
- 17:15. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Мікст: Гунбін Олексій/Павлова Анастасія
- 17:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Фінал. Жінки
- 17:20. Легка атлетика. Метання молота. Фінал. Жінки
- 17:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Мікст
- 17:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Мікст
- 18:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Фінал. Жінки
- 18:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Фінал. Чоловіки
- 18:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Фінал. Чоловіки
- 18:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Фінал. Жінки
- 19:15. Легка атлетика. Метання диска. Фінал. Жінки
- 19:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Фінал. Чоловіки
- 19:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Фінал. Чоловіки
- 19:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Фінал. Чоловіки
- 19:55. Баскетбол 3х3. Група С. 3 тур. Жінки. Україна - Литва
- 20:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Фінал. Жінки
- 20:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Фінал. Чоловіки
- Веслування на байдарках та каное (спринт) - 6
- Падель
- Стрільба - 3
- Скелелазіння - 1
- Настільний теніс
- Тхеквондо
24 червня (субота) (розіграють 37 комплектів нагород)
- Артистичне плавання - 2
- Стрибки у воду - 2
- 10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Жінки
- 11:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Жінки
- 12:30. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем
- 14:00. Бокс. 92 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Карцан Аркадій
- 14:00. Бокс. 57 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Басанець Маріанна
- 14:00. Бокс. 66 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Бова Марія
- 14:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 14:30. Баскетбол 3х3. 1/4 фіналу. Жінки
- 15:00. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Жінки
- 15:20. Баскетбол 3х3. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 15:25. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Чоловіки
- 15:50. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки
- 16:10. Легка атлетика. Метання молота. Фінал. Чоловіки
- 16:15. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки
- 16:20. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Фінал. Чоловіки
- 16:55. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Фінал. Жінки
- 17:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Фінал. Чоловіки
- 17:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Жінки: Хомутовська Ольга
- 17:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Фінал. Жінки
- 17:50. Легка атлетика. Біг 800 м. Фінал. Жінки
- 18:10. Легка атлетика. Біг 1500 м. Фінал. Чоловіки
- 18:15. Легка атлетика. Метання диска. Фінал. Чоловіки
- 18:26. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Фінал. Жінки
- 18:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Фінал. Жінки
- 19:00. Бокс. 51 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Замотаєв Дмитро
- 19:00. Бокс. 80 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Хижняк Олександр
- 19:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Фінал. Чоловіки
- 19:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Фінал. Жінки
- 19:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Фінал. Чоловіки
- 20:20. Баскетбол 3х3. 1/2 фіналу. Жінки
- 20:45. Баскетбол 3х3. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 21:20. Баскетбол 3х3. Матч за третє місце. Жінки
- 21:45. Баскетбол 3х3. Матч за третє місце. Чоловіки
- 22:10. Баскетбол 3х3. Фінал. Жінки
- 22:35. Баскетбол 3х3. Фінал. Чоловіки
- Веслування на байдарках та каное (спринт) - 6
- Падель
- Стрільба - 4
- Скелелазіння - 2
- Настільний теніс
- Тхеквондо - 4
25 червня (неділя) (розіграють 34 комплекти нагород)
- Артистичне плавання - 2
- Стрибки у воду - 2
- 10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Мікст: Гунбін Олексій/Павлова Анастасія
- 11:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Мікст
- 12:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Мікст
- 14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 71 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Захарєєв Юрій
- 14:00. Бокс. 75 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Черноколенко Анастасія
- 14:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Мікст
- 15:10. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Мікст
- 15:35. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Мікст
- 16:10. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Мікст
- 16:25. Легка атлетика. Метання спису. Фінал. Жінки
- 16:30. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Фінал. Чоловіки
- 16:35. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Мікст
- 17:00. Легка атлетика. Біг 200 м. Фінал. Жінки
- 17:20. Легка атлетика. Біг 200 м. Фінал. Чоловіки
- 17:23. Легка атлетика. Штовхання ядра. Фінал. Чоловіки
- 17:30. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Чоловіки
- 17:50. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Фінал. Жінки
- 18:00. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Фінал. Жінки
- 18:20. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Фінал. Жінки
- 18:28. Легка атлетика. Метання спису. Фінал. Чоловіки
- 18:35. Легка атлетика. Біг 5000 м. Фінал. Чоловіки
- 19:00. Бокс. 50 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Коб Тетяна
- 19:15. Легка атлетика. Біг 1500 м. Фінал. Жінки
- 19:37. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Фінал
- Маунтенбайк - 2
- Фехтування - 2
- Сучасне п'ятиборство
- Муай тай
- Падель
- Регбі-7
- Стрільба - 3
- Скелелазіння - 2
- Настільний теніс
- Тхеквондо - 4
26 червня (понеділок) (розіграють 12 комплектів нагород)
- Стрибки у воду - 2
- 10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/32 фіналу. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем
- 10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Махновський Михайло-Бекетов Гліб
- 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Боснюк Данило
- 10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Жінки: Столяренко Марія-Жарка Єлизавета
- 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Бугрова Поліна
- 10:30. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст
- 13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 51 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 80 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 92 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 54 кг. 1/8 фіналу. Жінки
- 14:00. Бокс. 60 кг. 1/8 фіналу. Жінки
- 14:00. Бокс. 66 кг. 1/8 фіналу. Жінки
- 18:20. Брейкданс. Груповий етап. Жінки: Пономаренко Анна
- 20:10. Брейкданс. Груповий етап. Чоловіки: Гатин-Лозинський Олександр, Кузнєцов Олег
- Фехтування - 2
- Сучасне п'ятиборство
- Муай тай
- Регбі-7
- Стрільба - 2
- Настільний теніс - 1
- Тхеквондо - 4
27 червня (вівторок) (розіграють 25 комплектів нагород)
- Стрибки у воду - 2
- 10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/32 фіналу. Жінки
- 10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Махновський Михайло-Бекетов Гліб
- 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Боснюк Данило
- 10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Жінки: Столяренко Марія-Жарка Єлизавета
- 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Бугрова Поліна
- 10:30. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст
- 13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Жінки
- 14:00. Бокс. 57 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 71 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 57 кг. 1/8 фіналу. Жінки
- 14:00. Бокс. 50 кг. 1/8 фіналу. Жінки
- 14:00. Бокс. 92+ кг. 1/8 фіналу. Чоловіки: Ловчинський Дмитро
- 19:00. Бокс. 75 кг. 1/8 фіналу. Жінки
- 19:45. Брейкданс. 1/4 фіналу. Жінки
- 20:05. Брейкданс. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 20:25. Брейкданс. 1/2 фіналу. Жінки
- 20:40. Брейкданс. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 21:00. Брейкданс. Матч за третє місце. Жінки
- 21:10. Брейкданс. Матч за третє місце. Чоловіки
- 21:20. Брейкданс. Фінал. Жінки
- 21:30. Брейкданс. Фінал. Чоловіки
- Пляжний футбол
- Фехтування - 2
- Сучасне п'ятиборство
- Муай тай - 10
- Регбі-7 - 2
- Стрільба - 3
- Стрибки на лижах з трампліна
- Настільний теніс - 2
- Тріатлон - 1
28 червня (середа) (розіграють 11 комплектів нагород)
- Стрибки у воду - 2
- 10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Жінки: Павлова Анастасія
- 12:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Жінки
- 13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Жінки
- 13:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Жінки
- 14:00. Бокс. 51 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 80 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 92 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 54 кг. 1/4 фіналу. Жінки
- 14:00. Бокс. 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки
- 14:00. Бокс. 66 кг. 1/4 фіналу. Жінки
- 15:00. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Жінки
- 15:40. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Жінки
- 16:00. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Жінки
- 16:30. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Жінки
- 16:45. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки
- 19:00. Бокс. 75 кг. 1/4 фіналу. Жінки
- 19:00. Бокс. 57 кг. 1/4 фіналу. Жінки
- 19:00. Бокс. 92+ кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 19:00. Бокс. 50 кг. 1/4 фіналу. Жінки
- 19:00. Бокс. 71 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 19:00. Бокс. 57 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
- Бадмінтон
- Пляжний футбол
- Фехтування - 2
- Сучасне п'ятиборство
- Стрільба - 2
- Стрибки на лижах з трампліну - 1
- Настільний теніс - 2
- Тріатлон - 1
29 червня (четвер) (розіграють 11 комплектів нагород)
- 10:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/8 фіналу. Чоловіки
- 10:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/8 фіналу. Жінки
- 10:00. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 11:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 12:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Чоловіки
- 14:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 15:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 15:40. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Чоловіки
- 15:55. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Чоловіки
- 16:20. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Чоловіки
- 16:40. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Чоловіки
- 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Жінки
- Пляжний футбол
- Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2
- Фехтування - 2
- Сучасне п'ятиборство
- Стрільба - 2
- Стрибки на лижах з трампліна - 1
- Настільний теніс
- Текбол - 1
30 червня (п'ятниця) (розіграють 9 комплектів нагород)
- 12:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 12:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Жінки
- 12:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Мікст
- 14:00. Бокс. 51 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 80 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 92 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 54 кг. 1/2 фіналу. Жінки
- 14:00. Бокс. 60 кг. 1/2 фіналу. Жінки
- 14:00. Бокс. 66 кг. 1/2 фіналу. Жінки
- 18:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/2 фіналу. Жінки
- 18:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 19:00. Бокс. 75 кг. 1/2 фіналу. Жінки
- 19:00. Бокс. 57 кг. 1/2 фіналу. Жінки
- 19:00. Бокс. 92+ кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 19:00. Бокс. 50 кг. 1/2 фіналу. Жінки
- 19:00. Бокс. 71 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 19:00. Бокс. 57 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
- Пляжний футбол
- Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2
- Фехтування - 2
- Кікбоксинг
- Стрільба - 3
- Стрибки на лижах з трампліна - 1
- Настільний теніс
- Текбол - 1
1 липня (субота) (розіграють 26 комплектів нагород)
- 11:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 11:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/2 фіналу. Жінки
- 11:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/2 фіналу. Мікст
- 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Матч за третє місце. Жінки
- 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Фінал. Жінки
- 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки
- 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Фінал. Чоловіки
- 19:00. Бокс. 51 кг. Фінал. Чоловіки
- 19:00. Бокс. 63,5 кг. Фінал. Чоловіки
- 19:00. Бокс. 80 кг. Фінал. Чоловіки
- 19:00. Бокс. 92 кг. Фінал. Чоловіки
- 19:00. Бокс. 54 кг. Фінал. Жінки
- 19:00. Бокс. 60 кг. Фінал. Жінки
- 19:00. Бокс. 66 кг. Фінал. Жінки
- Пляжний футбол - 2
- Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2
- Дзюдо - 1
- Кікбоксинг
- Сучасне п'ятиборство - 4
- Регбі-7 - 2
- Стрибки на лижах з трампліна - 1
- Настільний теніс - 2
- Текбол - 2
- Тріатлон - 1
2 липня (неділя) (розіграють 31 комплект нагород)
- 13:00. Бадмінтон. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст
- 13:00. Бадмінтон. Парний розряд. Фінал. Мікст
- 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки
- 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Фінал. Чоловіки
- 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Жінки
- 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Фінал. Жінки
- 14:00. Бокс. 57 кг. Фінал. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 71 кг. Фінал. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 92+ кг. Фінал. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 50 кг. Фінал. Жінки
- 14:00. Бокс. 57 кг. Фінал. Жінки
- 14:00. Бокс. 75 кг. Фінал. Жінки
- Веслування на байдарках та каное (слалом) - 4
- Кікбоксинг - 16
- Стрільба - 7