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Європейські ігри-2023: розклад змагань

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Європейські ігри-2023: розклад змагань

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Краків з 20 червня по 2 липня відбудуться III Європейські ігри. На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Україну на змаганнях представлять 263 спортсмени в різних видах.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023

20 червня (вівторок)

  • 11:00-21:00. Пляжний гандбол. Групові етапи. Жінки. Чоловіки
  • 11:00. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Жінки: у цій дисципліні виступить українка Ларіна Марія
  • 11:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Жінки: Карпюк Катерина
  • 11:20. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Жінки: Козачок Дар'я
  • 11:25. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Чоловіки: Шепелев Владислав
  • 11:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Чоловіки: Погорілко Олександр
  • 11:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Жінки: Зіненко Валерія
  • 12:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Чоловіки: Миронець Олег
  • 12:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Чоловіки: Ростикус Роман
  • 13:15. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Жінки: Іваненко-Кириліна Валерія
  • 13:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Жінки: Гончаренко Діана
  • 13:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Чоловіки: Васильєв Андрій
  • 17:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Півфінал. Жінки
  • 17:20. Легка атлетика. Метання молота. Півфінал. Жінки
  • 18:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Півфінал. Жінки
  • 18:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Півфінал. Чоловіки
  • 18:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Півфінал. Чоловіки
  • 18:53. Легка атлетика. Біг 5000 м. Півфінал. Жінки
  • 19:15. Легка атлетика. Метання диска. Півфінал. Жінки
  • 19:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Чоловіки: Малихін Владислав
  • 19:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Півфінал. Чоловіки
  • 19:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Півфінал. Чоловіки
  • 20:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Півфінал. Жінки
  • 20:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Півфінал. Чоловіки

21 червня (середа)

  • 10:00. Артистичне плавання. Дует довільний. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава, Хованська Марія (резерв)
  • 10:00. Падель. Парний розряд. 1/16 фіналу. Чоловіки
  • 10:00-18:00. Пляжний гандбол. Групові етапи. Чвертьфінали. Жінки. Чоловіки
  • 10:00-18:35. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Групові етапи
  • 10:08. Веслування на байдарках. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Жінки: Танько Діана, Докієнко Наталія, Павлова Ганна, Грищун Інна 
  • 10:24. Веслування на байдарках. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор, Даниленко Дмитро, Семикін Іван
  • 10:40. Веслування на каное. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Жінки: Лузан Людмила, Терета Валерія
  • 10:40. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Чоловіки: Никифоров Сергій
  • 10:54. Веслування на каное. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Рибачок Андрій, Віталій Вергелес
  • 11:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Кукота Олег
  • 11:08. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Чоловіки: Нестеренко Микита
  • 11:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Плотіцина Анна
  • 11:39. Веслування на байдарках. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Жінки
  • 11:53. Веслування на байдарках. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор
  • 12:02. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Жінки: Кроль Наталія
  • 12:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Чоловіки: Ніколайчук Дмитро
  • 12:30. Велоспорт. Фрістайл. Кваліфікація. Жінки
  • 12:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Ткачук Вікторія
  • 12:45. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина
  • 13:00. Падель. Парний розряд. 1/16 фіналу. Жінки
  • 13:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Голубович Ростислав
  • 13:16. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Чоловіки: Кохан Михайло
  • 13:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Жінки: збірна України - Гончаренко Діана, Тетяна Кайсен, Качур Яна, Хаван Даниїла, Радюк-Кючук Олена, Плотіцина Анна
  • 13:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Чоловіки: збірна України - Васильєв Андрій, Коваленко Станіслав, Костриця Ерік, Соколов Олександр, Ємець Владислав, Попов Ілля
  • 14:45. Велоспорт. Фрістайл. Кваліфікація. Чоловіки: Іллющенко Юрій
  • 16:00. Артистичне плавання. Група довільна. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія, Мацієвська Софія (резерв), Дерев`янченко Олеся (резерв)
  • 16:38. Веслування на байдарках. Півфінали. Четвірка 500 м. Жінки
  • 16:46. Веслування на байдарках. Півфінали. Четвірка 500 м. Чоловіки
  • 16:53. Веслування на каное. Півфінали. Двійка 500 м. Жінки
  • 17:00. Веслування на каное. Півфінали. Двійка 500 м. Чоловіки
  • 17:10. Легка атлетика. Метання молота. Півфінал. Чоловіки
  • 17:20. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Півфінал. Чоловіки
  • 17:39. Веслування на байдарках. Півфінали. Двійка 500 м. Жінки
  • 17:46. Веслування на байдарках. Півфінали. Двійка 500 м. Чоловіки
  • 17:55. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Жінки: Гладійчук Яна
  • 18:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Півфінал. Чоловіки
  • 18:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Півфінал. Жінки
  • 18:50. Легка атлетика. Біг 800 м. Півфінал. Жінки
  • 19:08. Легка атлетика. Біг 1500 м. Півфінал. Чоловіки
  • 19:15. Легка атлетика. Метання диска. Півфінал. Чоловіки
  • 19:26. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Півфінал. Жінки
  • 19:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Півфінал. Жінки
  • 20:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Півфінал. Чоловіки
  • 20:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Півфінал. Жінки
  • 20:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Півфінал. Чоловіки
  • 22:00. Церемонія відкриття

22 червня (четвер) (розіграють 21 комплект медалей)

  • 10:00. Артистичне плавання. Дует довільний. Фінал. Жінки
  • 10:55. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Жінки: Гацько Ганна
  • 11:00. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Чоловіки: Дорощук Олег
  • 11:05. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Жінки: Кайсен Тетяна
  • 11:25. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Чоловіки: Коваленко Станіслав
  • 11:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Чоловіки: Кокошко Роман
  • 11:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина
  • 12:05. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Жінки: Стребкова Наталія
  • 12:33. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Чоловіки: Фельфнер Артур
  • 12:40. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Чоловіки: Городиський Богдан-Іван
  • 12:45. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Жінки: Магучіх Ярослава
  • 13:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Жінки: Ляхова Ольга
  • 13:42. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Кваліфікація: збірна України - Погорілко Олександр, Барабанов Микита, Даниленко Данила, Рижикова Анна, Мельник Тетяна, Карпюк Катерина, Ткачук Вікторія
  • 14:00-22:35. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Групові етапи
  • 16:00. Артистичне плавання. Група довільна. Фінал. Жінки
  • 16:00. Велоспорт. Фрістайл. Фінал. Жінки
  • 17:30. Легка атлетика. Метання спису. Півфінал. Жінки
  • 17:35. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Півфінал. Чоловіки
  • 17:45. Велоспорт. Фрістайл. Фінал. Чоловіки
  • 18:05. Легка атлетика. Біг 200 м. Півфінал. Жінки
  • 18:25. Легка атлетика. Біг 200 м. Півфінал. Чоловіки
  • 18:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Півфінал. Чоловіки
  • 18:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Півфінал. Жінки
  • 19:05. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Півфінал. Жінки
  • 19:25. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Півфінал. Жінки
  • 19:30. Баскетбол 3х3. Група С. 1 тур. Жінки. Польща - Україна
  • 19:33. Легка атлетика. Метання спису. Півфінал. Чоловіки
  • 19:40. Легка атлетика. Біг 5000 м. Півфінал. Чоловіки
  • 20:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Півфінал. Жінки
  • 20:42. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Півфінал
  • 21:20. Баскетбол 3х3. Група С. 2 тур. Жінки. Естонія - Україна
  • Стрибки у воду - 1
  • Пляжний гандбол - 2 
  • Веслування на байдарках та каное (спринт) - 4
  • Карате - 6
  • Падель
  • Стрільба - 3
  • Скелелазіння - 1

23 червня (п'ятниця) (розіграють 36 комплектів медалей)

  • Артистичне плавання - 2
  • Стрибки у воду - 2
  • 09:45. Стрільба з лука. Класичний лук. Кваліфікація. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем
  • 09:45. Стрільба з лука. Блочний лук. Кваліфікація. Жінки: Хомутовська Ольга
  • 14:00. Стрільба з лука. Блочний лук. Кваліфікація. Чоловіки
  • 14:00. Стрільба з лука. Класичний лук. Кваліфікація. Жінки
  • 14:00. Бокс. 57 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Бондарчук Дмитро
  • 14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Харциз Ярослав
  • 14:00. Бокс. 54 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Ковальчук Анастасія
  • 14:00. Бокс. 60 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Охрей Ганна
  • 14:30-21:45. Баскетбол 3х3. Груповий етап. Жінки
  • 15:20-22:35. Баскетбол 3х3. Груповий етап. Чоловіки
  • 17:15. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Мікст: Гунбін Олексій/Павлова Анастасія
  • 17:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Фінал. Жінки
  • 17:20. Легка атлетика. Метання молота. Фінал. Жінки
  • 17:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Мікст
  • 17:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Мікст
  • 18:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Фінал. Жінки
  • 18:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Фінал. Чоловіки
  • 18:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Фінал. Чоловіки
  • 18:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Фінал. Жінки
  • 19:15. Легка атлетика. Метання диска. Фінал. Жінки
  • 19:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Фінал. Чоловіки
  • 19:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Фінал. Чоловіки
  • 19:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Фінал. Чоловіки
  • 19:55. Баскетбол 3х3. Група С. 3 тур. Жінки. Україна - Литва
  • 20:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Фінал. Жінки
  • 20:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Фінал. Чоловіки
  • Веслування на байдарках та каное (спринт) - 6
  • Падель
  • Стрільба - 3
  • Скелелазіння - 1
  • Настільний теніс
  • Тхеквондо

24 червня (субота) (розіграють 37 комплектів нагород)

  • Артистичне плавання - 2
  • Стрибки у воду - 2
  • 10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Жінки
  • 11:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Жінки
  • 12:30. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем
  • 14:00. Бокс. 92 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Карцан Аркадій
  • 14:00. Бокс. 57 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Басанець Маріанна
  • 14:00. Бокс. 66 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Бова Марія
  • 14:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 14:30. Баскетбол 3х3. 1/4 фіналу. Жінки
  • 15:00. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Жінки
  • 15:20. Баскетбол 3х3. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 15:25. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 15:50. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки
  • 16:10. Легка атлетика. Метання молота. Фінал. Чоловіки
  • 16:15. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки
  • 16:20. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Фінал. Чоловіки
  • 16:55. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Фінал. Жінки
  • 17:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Фінал. Чоловіки
  • 17:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Жінки: Хомутовська Ольга
  • 17:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Фінал. Жінки
  • 17:50. Легка атлетика. Біг 800 м. Фінал. Жінки
  • 18:10. Легка атлетика. Біг 1500 м. Фінал. Чоловіки
  • 18:15. Легка атлетика. Метання диска. Фінал. Чоловіки
  • 18:26. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Фінал. Жінки
  • 18:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Фінал. Жінки
  • 19:00. Бокс. 51 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Замотаєв Дмитро
  • 19:00. Бокс. 80 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Хижняк Олександр
  • 19:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Фінал. Чоловіки
  • 19:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Фінал. Жінки
  • 19:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Фінал. Чоловіки
  • 20:20. Баскетбол 3х3. 1/2 фіналу. Жінки
  • 20:45. Баскетбол 3х3. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 21:20. Баскетбол 3х3. Матч за третє місце. Жінки
  • 21:45. Баскетбол 3х3. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 22:10. Баскетбол 3х3. Фінал. Жінки
  • 22:35. Баскетбол 3х3. Фінал. Чоловіки
  • Веслування на байдарках та каное (спринт) - 6
  • Падель
  • Стрільба - 4
  • Скелелазіння - 2
  • Настільний теніс
  • Тхеквондо - 4

25 червня (неділя) (розіграють 34 комплекти нагород)

  • Артистичне плавання - 2
  • Стрибки у воду - 2
  • 10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Мікст: Гунбін Олексій/Павлова Анастасія
  • 11:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Мікст
  • 12:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Мікст
  • 14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 71 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Захарєєв Юрій
  • 14:00. Бокс. 75 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Черноколенко Анастасія
  • 14:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Мікст
  • 15:10. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Мікст
  • 15:35. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Мікст
  • 16:10. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Мікст
  • 16:25. Легка атлетика. Метання спису. Фінал. Жінки
  • 16:30. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Фінал. Чоловіки
  • 16:35. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Мікст
  • 17:00. Легка атлетика. Біг 200 м. Фінал. Жінки
  • 17:20. Легка атлетика. Біг 200 м. Фінал. Чоловіки
  • 17:23. Легка атлетика. Штовхання ядра. Фінал. Чоловіки
  • 17:30. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 17:50. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Фінал. Жінки
  • 18:00. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Фінал. Жінки
  • 18:20. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Фінал. Жінки
  • 18:28. Легка атлетика. Метання спису. Фінал. Чоловіки
  • 18:35. Легка атлетика. Біг 5000 м. Фінал. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 50 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Коб Тетяна
  • 19:15. Легка атлетика. Біг 1500 м. Фінал. Жінки
  • 19:37. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Фінал
  • Маунтенбайк - 2
  • Фехтування - 2
  • Сучасне п'ятиборство 
  • Муай тай
  • Падель
  • Регбі-7
  • Стрільба - 3
  • Скелелазіння - 2
  • Настільний теніс
  • Тхеквондо - 4

26 червня (понеділок) (розіграють 12 комплектів нагород)

  • Стрибки у воду - 2
  • 10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/32 фіналу. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем
  • 10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Махновський Михайло-Бекетов Гліб
  • 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Боснюк Данило
  • 10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Жінки: Столяренко Марія-Жарка Єлизавета
  • 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Бугрова Поліна
  • 10:30. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст
  • 13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 51 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 80 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 92 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 54 кг. 1/8 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 60 кг. 1/8 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 66 кг. 1/8 фіналу. Жінки
  • 18:20. Брейкданс. Груповий етап. Жінки: Пономаренко Анна
  • 20:10. Брейкданс. Груповий етап. Чоловіки: Гатин-Лозинський Олександр, Кузнєцов Олег
  • Фехтування - 2
  • Сучасне п'ятиборство
  • Муай тай
  • Регбі-7
  • Стрільба - 2
  • Настільний теніс - 1
  • Тхеквондо - 4

27 червня (вівторок) (розіграють 25 комплектів нагород)

  • Стрибки у воду - 2
  • 10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/32 фіналу. Жінки
  • 10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Махновський Михайло-Бекетов Гліб
  • 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Боснюк Данило
  • 10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Жінки: Столяренко Марія-Жарка Єлизавета
  • 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Бугрова Поліна
  • 10:30. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст
  • 13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 57 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 71 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 57 кг. 1/8 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 50 кг. 1/8 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 92+ кг. 1/8 фіналу. Чоловіки: Ловчинський Дмитро
  • 19:00. Бокс. 75 кг. 1/8 фіналу. Жінки
  • 19:45. Брейкданс. 1/4 фіналу. Жінки
  • 20:05. Брейкданс. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 20:25. Брейкданс. 1/2 фіналу. Жінки
  • 20:40. Брейкданс. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 21:00. Брейкданс. Матч за третє місце. Жінки
  • 21:10. Брейкданс. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 21:20. Брейкданс. Фінал. Жінки
  • 21:30. Брейкданс. Фінал. Чоловіки
  • Пляжний футбол
  • Фехтування - 2
  • Сучасне п'ятиборство
  • Муай тай - 10
  • Регбі-7 - 2
  • Стрільба - 3
  • Стрибки на лижах з трампліна
  • Настільний теніс - 2
  • Тріатлон - 1

28 червня (середа) (розіграють 11 комплектів нагород)

  • Стрибки у воду - 2
  • 10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Жінки: Павлова Анастасія
  • 12:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Жінки
  • 13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Жінки
  • 13:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 51 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 80 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 92 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 54 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 66 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 15:00. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Жінки
  • 15:40. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Жінки
  • 16:00. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Жінки
  • 16:30. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Жінки
  • 16:45. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки
  • 19:00. Бокс. 75 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 19:00. Бокс. 57 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 19:00. Бокс. 92+ кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 50 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 19:00. Бокс. 71 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 57 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • Бадмінтон
  • Пляжний футбол
  • Фехтування - 2
  • Сучасне п'ятиборство
  • Стрільба - 2
  • Стрибки на лижах з трампліну - 1
  • Настільний теніс - 2 
  • Тріатлон - 1

29 червня (четвер) (розіграють 11 комплектів нагород)

  • 10:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 10:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/8 фіналу. Жінки
  • 10:00. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 11:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 12:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 14:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 15:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 15:40. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 15:55. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Чоловіки
  • 16:20. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 16:40. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Чоловіки
  • 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Жінки
  • Пляжний футбол
  • Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2
  • Фехтування - 2
  • Сучасне п'ятиборство
  • Стрільба - 2
  • Стрибки на лижах з трампліна - 1
  • Настільний теніс 
  • Текбол - 1

30 червня (п'ятниця) (розіграють 9 комплектів нагород)

  • 12:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 12:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Жінки
  • 12:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Мікст
  • 14:00. Бокс. 51 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 80 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 92 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 54 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 60 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 66 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 18:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/2 фіналу. Жінки
  • 18:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 75 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 19:00. Бокс. 57 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 19:00. Бокс. 92+ кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 50 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 19:00. Бокс. 71 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 57 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • Пляжний футбол
  • Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2
  • Фехтування - 2
  • Кікбоксинг
  • Стрільба - 3
  • Стрибки на лижах з трампліна - 1
  • Настільний теніс
  • Текбол - 1

1 липня (субота) (розіграють 26 комплектів нагород)

  • 11:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 11:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/2 фіналу. Жінки
  • 11:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/2 фіналу. Мікст
  • 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Матч за третє місце. Жінки
  • 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Фінал. Жінки
  • 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Фінал. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 51 кг. Фінал. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 63,5 кг. Фінал. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 80 кг. Фінал. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 92 кг. Фінал. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 54 кг. Фінал. Жінки
  • 19:00. Бокс. 60 кг. Фінал. Жінки
  • 19:00. Бокс. 66 кг. Фінал. Жінки
  • Пляжний футбол - 2
  • Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2
  • Дзюдо - 1
  • Кікбоксинг
  • Сучасне п'ятиборство - 4
  • Регбі-7 - 2
  • Стрибки на лижах з трампліна - 1
  • Настільний теніс - 2
  • Текбол - 2
  • Тріатлон - 1

2 липня (неділя) (розіграють 31 комплект нагород)

  • 13:00. Бадмінтон. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст
  • 13:00. Бадмінтон. Парний розряд. Фінал. Мікст
  • 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Фінал. Чоловіки
  • 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Жінки
  • 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Фінал. Жінки
  • 14:00. Бокс. 57 кг. Фінал. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 71 кг. Фінал. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 92+ кг. Фінал. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 50 кг. Фінал. Жінки
  • 14:00. Бокс. 57 кг. Фінал. Жінки
  • 14:00. Бокс. 75 кг. Фінал. Жінки
  • Веслування на байдарках та каное (слалом) - 4
  • Кікбоксинг - 16
  • Стрільба - 7
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