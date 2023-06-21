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Краків-2023: розклад Європейських ігор на 21 червня

У цей день розіграшів медалей не буде
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Краків-2023: розклад Європейських ігор на 21 червня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 червня, у польському місті Краків відбудеться церемонія відкриття III Європейських ігор. На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

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Україну на змаганнях представлять 263 спортсмени в різних видах. У другий день ігор відбудуться чимало змагань з артистичного плавання, паделя, пляжного гандболу, баскетболу 3х3, веслування, легкої атлетики, велоспорту. У змаганнях братимуть участь 44 українці. О 22:00 відбудеться церемонія відкриття ігор.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 21 червня (середа)

  • 10:00. Артистичне плавання. Дует довільний. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава, Хованська Марія (резерв)
  • 10:00. Падель. Парний розряд. 1/16 фіналу. Чоловіки
  • 10:00-18:00. Пляжний гандбол. Групові етапи. Чвертьфінали. Жінки. Чоловіки
  • 10:00-18:35. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Групові етапи
  • 10:08. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Жінки: Танько Діана, Докієнко Наталія, Павлова Ганна, Грищун Інна 
  • 10:24. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор, Даниленко Дмитро, Семикін Іван
  • 10:40. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Жінки: Лузан Людмила, Терета Валерія
  • 10:40. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Чоловіки
  • 10:54. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Рибачок Андрій, Віталій Вергелес
  • 11:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки
  • 11:08. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Чоловіки
  • 11:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки
  • 11:39. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Жінки
  • 11:53. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор
  • 12:02. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Жінки
  • 12:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Чоловіки
  • 12:30. Велоспорт. Фрістайл. Кваліфікація. Жінки
  • 12:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки
  • 12:45. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Жінки
  • 13:00. Падель. Парний розряд. 1/16 фіналу. Жінки
  • 13:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки
  • 13:16. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Чоловіки
  • 13:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Жінки
  • 13:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Чоловіки
  • 14:45. Велоспорт. Фрістайл. Кваліфікація. Чоловіки: Іллющенко Юрій
  • 16:00. Артистичне плавання. Група довільна. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія, Мацієвська Софія (резерв), Дерев`янченко Олеся (резерв)
  • 16:38. Веслування. Байдарка. Спринт.  Півфінали. Четвірка 500 м. Жінки
  • 16:46. Веслування. Байдарка. Спринт.  Півфінали. Четвірка 500 м. Чоловіки
  • 16:53. Веслування. Каное. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Жінки
  • 17:00. Веслування. Каное. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Чоловіки
  • 17:10. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Чоловіки: Кохан Михайло
  • 17:20. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Чоловіки: Никифоров Сергій
  • 17:39. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Жінки
  • 17:46. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Чоловіки
  • 17:55. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Жінки: Гладійчук Яна
  • 18:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Кукота Олег
  • 18:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Плотіцина Анна
  • 18:50. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Жінки: Кроль Наталія
  • 19:08. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Чоловіки: Ніколайчук Дмитро
  • 19:15. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Чоловіки: Нестеренко Микита
  • 19:26. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина
  • 19:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Ткачук Вікторія
  • 20:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Голубович Ростислав
  • 20:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Жінки: збірна України - Гончаренко Діана, Тетяна Кайсен, Качур Яна, Хаван Даниїла, Радюк-Кючук Олена, Плотіцина Анна
  • 20:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Чоловіки: збірна України - Васильєв Андрій, Коваленко Станіслав, Костриця Ерік, Соколов Олександр, Ємець Владислав, Попов Ілля
  • 22:00. Церемонія відкриття
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