Краків-2023: розклад Європейських ігор на 21 червня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 червня, у польському місті Краків відбудеться церемонія відкриття III Європейських ігор. На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Україну на змаганнях представлять 263 спортсмени в різних видах. У другий день ігор відбудуться чимало змагань з артистичного плавання, паделя, пляжного гандболу, баскетболу 3х3, веслування, легкої атлетики, велоспорту. У змаганнях братимуть участь 44 українці. О 22:00 відбудеться церемонія відкриття ігор.
Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 21 червня (середа)
- 10:00. Артистичне плавання. Дует довільний. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава, Хованська Марія (резерв)
- 10:00. Падель. Парний розряд. 1/16 фіналу. Чоловіки
- 10:00-18:00. Пляжний гандбол. Групові етапи. Чвертьфінали. Жінки. Чоловіки
- 10:00-18:35. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Групові етапи
- 10:08. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Жінки: Танько Діана, Докієнко Наталія, Павлова Ганна, Грищун Інна
- 10:24. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор, Даниленко Дмитро, Семикін Іван
- 10:40. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Жінки: Лузан Людмила, Терета Валерія
- 10:40. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Чоловіки
- 10:54. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Рибачок Андрій, Віталій Вергелес
- 11:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки
- 11:08. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Чоловіки
- 11:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки
- 11:39. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Жінки
- 11:53. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор
- 12:02. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Жінки
- 12:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Чоловіки
- 12:30. Велоспорт. Фрістайл. Кваліфікація. Жінки
- 12:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки
- 12:45. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Жінки
- 13:00. Падель. Парний розряд. 1/16 фіналу. Жінки
- 13:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки
- 13:16. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Чоловіки
- 13:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Жінки
- 13:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Чоловіки
- 14:45. Велоспорт. Фрістайл. Кваліфікація. Чоловіки: Іллющенко Юрій
- 16:00. Артистичне плавання. Група довільна. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія, Мацієвська Софія (резерв), Дерев`янченко Олеся (резерв)
- 16:38. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінали. Четвірка 500 м. Жінки
- 16:46. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінали. Четвірка 500 м. Чоловіки
- 16:53. Веслування. Каное. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Жінки
- 17:00. Веслування. Каное. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Чоловіки
- 17:10. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Чоловіки: Кохан Михайло
- 17:20. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Чоловіки: Никифоров Сергій
- 17:39. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Жінки
- 17:46. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Чоловіки
- 17:55. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Жінки: Гладійчук Яна
- 18:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Кукота Олег
- 18:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Плотіцина Анна
- 18:50. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Жінки: Кроль Наталія
- 19:08. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Чоловіки: Ніколайчук Дмитро
- 19:15. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Чоловіки: Нестеренко Микита
- 19:26. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина
- 19:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Ткачук Вікторія
- 20:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Голубович Ростислав
- 20:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Жінки: збірна України - Гончаренко Діана, Тетяна Кайсен, Качур Яна, Хаван Даниїла, Радюк-Кючук Олена, Плотіцина Анна
- 20:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Чоловіки: збірна України - Васильєв Андрій, Коваленко Станіслав, Костриця Ерік, Соколов Олександр, Ємець Владислав, Попов Ілля
- 22:00. Церемонія відкриття