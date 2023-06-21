Краків-2023: розклад Європейських ігор на 21 червня

У цей день розіграшів медалей не буде

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 червня, у польському місті Краків відбудеться церемонія відкриття III Європейських ігор. На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Україну на змаганнях представлять 263 спортсмени в різних видах. У другий день ігор відбудуться чимало змагань з артистичного плавання, паделя, пляжного гандболу, баскетболу 3х3, веслування, легкої атлетики, велоспорту. У змаганнях братимуть участь 44 українці. О 22:00 відбудеться церемонія відкриття ігор.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 21 червня (середа)