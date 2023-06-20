Краків-2023. Розклад Європейських ігор на 20 червня

Розіграшів медалей не буде

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 червня, у польському місті Краків стартують III Європейські ігри. На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Україну на змаганнях представлять 263 спортсмени в різних видах. У перший день ігор відбудуться змагання з легкої атлетики та пляжного гандболу. У змаганнях з легкої атлетики братимуть участь 12 українців.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 20 червня (вівторок)

20 червня (вівторок)