Краків-2023. Розклад Європейських ігор на 20 червня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 червня, у польському місті Краків стартують III Європейські ігри. На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Актуально: Європейські ігри-2023: розклад змагань
Україну на змаганнях представлять 263 спортсмени в різних видах. У перший день ігор відбудуться змагання з легкої атлетики та пляжного гандболу. У змаганнях з легкої атлетики братимуть участь 12 українців.
Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 20 червня (вівторок)
20 червня (вівторок)
- 11:00-21:00. Пляжний гандбол. Групові етапи. Жінки. Чоловіки
- 11:00. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Жінки: у цій дисципліні виступить українка Ларіна Марія
- 11:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Жінки: Карпюк Катерина
- 11:20. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Жінки: Козачок Дар'я
- 11:25. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Чоловіки: Шепелев Владислав
- 11:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Чоловіки: Погорілко Олександр
- 11:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Жінки: Зіненко Валерія
- 12:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Чоловіки: Миронець Олег
- 12:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Чоловіки: Ростикус Роман
- 13:15. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Жінки: Іваненко-Кириліна Валерія
- 13:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Жінки: Гончаренко Діана
- 13:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Чоловіки: Васильєв Андрій
- 17:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Півфінал. Жінки
- 17:20. Легка атлетика. Метання молота. Півфінал. Жінки
- 18:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Півфінал. Жінки
- 18:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Півфінал. Чоловіки
- 18:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Півфінал. Чоловіки
- 18:53. Легка атлетика. Біг 5000 м. Півфінал. Жінки
- 19:15. Легка атлетика. Метання диска. Півфінал. Жінки
- 19:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Чоловіки: Малихін Владислав
- 19:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Півфінал. Чоловіки
- 19:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Півфінал. Чоловіки
- 20:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Півфінал. Жінки
- 20:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Півфінал. Чоловіки