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Краків-2023. Розклад Європейських ігор на 20 червня

Розіграшів медалей не буде
Сьогодні 07:10 433 0
Краків-2023. Розклад Європейських ігор на 20 червня
#Європейські ігри - 2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 червня, у польському місті Краків стартують III Європейські ігри. На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Актуально: Європейські ігри-2023: розклад змагань

Україну на змаганнях представлять 263 спортсмени в різних видах. У перший день ігор відбудуться змагання з легкої атлетики та пляжного гандболу. У змаганнях з легкої атлетики братимуть участь 12 українців.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 20 червня (вівторок)

20 червня (вівторок)

  • 11:00-21:00. Пляжний гандбол. Групові етапи. Жінки. Чоловіки
  • 11:00. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Жінки: у цій дисципліні виступить українка Ларіна Марія
  • 11:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Жінки: Карпюк Катерина
  • 11:20. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Жінки: Козачок Дар'я
  • 11:25. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Чоловіки: Шепелев Владислав
  • 11:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Чоловіки: Погорілко Олександр
  • 11:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Жінки: Зіненко Валерія
  • 12:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Чоловіки: Миронець Олег
  • 12:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Чоловіки: Ростикус Роман
  • 13:15. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Жінки: Іваненко-Кириліна Валерія
  • 13:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Жінки: Гончаренко Діана
  • 13:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Чоловіки: Васильєв Андрій
  • 17:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Півфінал. Жінки
  • 17:20. Легка атлетика. Метання молота. Півфінал. Жінки
  • 18:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Півфінал. Жінки
  • 18:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Півфінал. Чоловіки
  • 18:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Півфінал. Чоловіки
  • 18:53. Легка атлетика. Біг 5000 м. Півфінал. Жінки
  • 19:15. Легка атлетика. Метання диска. Півфінал. Жінки
  • 19:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Чоловіки: Малихін Владислав
  • 19:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Півфінал. Чоловіки
  • 19:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Півфінал. Чоловіки
  • 20:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Півфінал. Жінки
  • 20:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Півфінал. Чоловіки
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