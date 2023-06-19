Головне
Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 21:02 4572
Європейські ігри-2023: розклад змагань
Сьогодні 00:01 1272
Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Канади
Вчора 22:41 165
Магдебург став переможцем гандбольної Ліги чемпіонів
Вчора 22:03 252
Італія втримала перемогу над Нідерландами в матчі за 3 місце Ліги націй
Вчора 18:05 684
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Вчора 16:34 275367 22
Порту зацікавлена у трансфері Довбика
Вчора 16:18 648
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Вчора 14:50 27504 3
Світоліна, Калініна та Костюк дізналися імена суперниць в першому колі Бірмінгема
Вчора 10:20 1319
Блохін: Над Павелком влаштовують просто показову розправу
Вчора 09:09 2828 3
Прямі трансляції

Європейські ігри-2023: розклад змагань

Сьогодні 00:01 1272 0
Європейські ігри-2023: розклад змагань

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Краків з 20 червня по 2 липня відбудуться III Європейські ігри. На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Україну на змаганнях представлять 263 спортсмени в різних видах.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023

20 червня (вівторок)

  • 16:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Жінки: у цій дисципліні виступить українка Ларіна Марія
  • 16:20. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Жінки: Іваненко-Кириліна Валерія
  • 17:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Жінки: Карпюк Катерина
  • 17:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Чоловіки: Шепелев Владислав
  • 17:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Чоловіки: Погорілко Олександр
  • 17:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Жінки: Зіненко Валерія
  • 18:15. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Жінки: Козачок Дар'я
  • 18:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Чоловіки: Малихін Владислав
  • 18:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Чоловіки: Миронець Олег
  • 18:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Чоловіки: Ростикус Роман
  • 19:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Жінки: Гончаренко Діана
  • 18:55. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Чоловіки: Васильєв Андрій
  • Пляжний гандбол

21 червня (середа)

  • 09:00. Веслування на байдарках і каное. Попередні заїзди. К4 500 м: Танько Діана, Докієнко Наталія, Павлова Ганна, Грищун Інна 
  • 09:40. Веслування на байдарках і каное. Попередні заїзди. К4 500 м: Кухарик Олег, Трунов Ігор, Даниленко Дмитро, Семикін Іван
  • 10:00. Стрибки у воду
  • 10:00. Плавання синхронне. Дует довільний. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава, Хованська Марія (резерв)
  • 10:00. Веслування на байдарках і каное. Попередні заїзди. С2 500 м: Лузан Людмила, Терета Валерія
  • 10:20. Веслування на байдарках і каное. Попередні заїзди. С2 500 м: Рибачок Андрій, Віталій Вергелес
  • 10:40. Веслування на байдарках і каное. Попередні заїзди. К-2 500 м: Кухарик Олег, Трунов Ігор
  • 13:45. Велоспорт. 30 км. Кваліфікація. Чоловіки: Іллющенко Юрій
  • 16:00. Плавання синхронне. Група довільна. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія, Мацієвська Софія (резерв), Дерев`янченко Олеся (резерв)
  • 16:00. Стрибки у воду
  • 16:10. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Чоловіки: Кохан Михайло
  • 16:20. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Чоловіки: Никифоров Сергій
  • 16:55. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Жінки: Гладійчук Яна
  • 17:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Кукота Олег
  • 17:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Плотіцина Анна
  • 17:50. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Жінки: Кроль Наталія
  • 18:10. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Чоловіки: Ніколайчук Дмитро
  • 18:15. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Чоловіки: Нестеренко Микита
  • 18:26. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина
  • 18:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Ткачук Вікторія
  • 19:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Голубович Ростислав
  • 19:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Жінки: збірна України - Гончаренко Діана, Тетяна Кайсен, Качур Яна, Хаван Даниїла, Радюк-Кючук Олена, Плотіцина Анна
  • 19:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Чоловіки: збірна України - Васильєв Андрій, Коваленко Станіслав, Костриця Ерік, Соколов Олександр, Ємець Владислав, Попов Ілля
  • Церемонія відкриття
  • Баскетбол 3х3
  • Пляжний гандбол
  • Падель

22 червня (четвер) (розіграють 21 комплект медалей)

  • Артистичне плавання - розіграють 2 комплекти медалей
  • Стрибки у воду - 1
  • Легка атлетика
  • Баскетбол 3х3
  • Пляжний гандбол - 2 
  • Веслування на байдарках та каное (спринт) - 4
  • Велоспорт (BMX) - 2
  • Карате - 6
  • Падель
  • Стрільба - 3
  • Скелелазіння - 1

23 червня (п'ятниця) (розіграють 36 комплектів медалей)

  • Артистичне плавання - 2
  • Стрибки у воду - 2
  • Стрільба з луку
  • Легка атлетика - 12
  • Баскетбол 3х3
  • Бокс
  • Веслування на байдарках та каное (спринт) - 6
  • Падель
  • Стрільба - 3
  • Скелелазіння - 1
  • Настільний теніс
  • Тхеквондо

24 червня (субота) (розіграють 37 комплектів нагород)

  • Артистичне плавання - 2
  • Стрибки у воду - 2
  • Стрільба з лука - 2
  • Легка атлетика - 13
  • Баскетбол 3х3 - 2
  • Бокс 
  • Веслування на байдарках та каное (спринт) - 6
  • Падель
  • Стрільба - 4
  • Скелелазіння - 2
  • Настільний теніс
  • Тхеквондо - 4

25 червня (неділя) (розіграють 34 комплекти нагород)

  • Артистичне плавання - 2
  • Стрибки у воду - 2
  • Стрільба з лука - 2
  • Легка атлетика - 12
  • Бокс
  • Маунтенбайк - 2
  • Фехтування - 2
  • Сучасне п'ятиборство 
  • Муай тай
  • Падель
  • Регбі-7
  • Стрільба - 3
  • Скелелазіння - 2
  • Настільний теніс
  • Тхеквондо - 4

26 червня (понеділок) (розіграють 12 комплектів нагород)

  • Стрибки у воду - 2
  • Стрільба з лука 
  • Легка атлетика 
  • Бадмінтон
  • Бокс
  • Брейкданс
  • Фехтування - 2
  • Сучасне п'ятиборство
  • Муай тай
  • Регбі-7
  • Стрільба - 2
  • Настільний теніс - 1
  • Тхеквондо - 4

27 червня (вівторок) (розіграють 25 комплектів нагород)

  • Стрибки у воду - 2
  • Стрільба з лука
  • Бадмінтон 
  • Пляжний футбол
  • Бокс
  • Брейкданс - 2
  • Фехтування - 2
  • Сучасне п'ятиборство
  • Муай тай - 10
  • Регбі-7 - 2
  • Стрільба - 3
  • Стрибки на лижах з трампліна
  • Настільний теніс - 2
  • Тріатлон - 1

28 червня (середа) (розіграють 11 комплектів нагород)

  • Стрибки у воду - 2
  • Стрільба з лука - 2
  • Бадмінтон
  • Пляжний футбол
  • Бокс
  • Фехтування - 2
  • Сучасне п'ятиборство
  • Стрільба - 2
  • Стрибки на лижах з трампліну - 1
  • Настільний теніс - 2 
  • Тріатлон - 1

29 червня (четвер) (розіграють 11 комплектів нагород)

  • Стрільба з лука - 2
  • Бадмінтон
  • Пляжний футбол
  • Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2
  • Фехтування - 2
  • Сучасне п'ятиборство
  • Стрільба - 2
  • Стрибки на лижах з трампліна - 1
  • Настільний теніс 
  • Текбол - 1

30 червня (п'ятниця) (розіграють 9 комплектів нагород)

  • Бадмінтон
  • Пляжний футбол
  • Бокс
  • Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2
  • Фехтування - 2
  • Кікбоксинг
  • Стрільба - 3
  • Стрибки на лижах з трампліна - 1
  • Настільний теніс
  • Текбол - 1

1 липня (субота) (розіграють 26 комплектів нагород)

  • Бадмінтон - 2
  • Пляжний футбол - 2
  • Бокс - 7
  • Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2
  • Дзюдо - 1
  • Кікбоксинг
  • Сучасне п'ятиборство - 4
  • Регбі-7 - 2
  • Стрибки на лижах з трампліна - 1
  • Настільний теніс - 2
  • Текбол - 2
  • Тріатлон - 1

2 липня (неділя) (розіграють 31 комплект нагород)

  • Бадмінтон - 3
  • Бокс - 6
  • Веслування на байдарках та каное (слалом) - 4
  • Кікбоксинг - 16
  • Стрільба - 7
Коментарі ()
Популярне зараз
Блохін: Над Павелком влаштовують просто показову розправу Блохін: Над Павелком влаштовують просто показову розправу 2828 3
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 275367 22
Тайсон Ф’юрі назвав найважчий бій у своїй кар’єрі Тайсон Ф’юрі назвав найважчий бій у своїй кар’єрі 2306
Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 4572
Дем'яненко: Зеленський має звернути увагу на ситуацію Павелка Дем'яненко: Зеленський має звернути увагу на ситуацію Павелка 4050 3
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 27504 3
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7112 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19181
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5659
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 28839 3
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 30763
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 20403