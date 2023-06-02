Україну на Європейських іграх-2023 представлятимуть 263 спортсмени

21 червня континентальний турнір стартує в польському Кракові.

Міністерство молоді та спорту України затвердило склад збірної на Європейські ігри 2023 року.

На третьому розіграші Європейських ігор в історії Україну представлятимуть 263 спортсмени — на 65 більше, ніж чотири роки тому на змаганнях у Мінську. Тоді збірна виборола 52 нагороди різних ґатунків та посіла третє місце в медальному заліку.

Найбільше представництво Україна матиме в легкій атлетиці — 44 спортсмени. Чотири роки тому в цьому спорті на Європейських іграх змагалися вдвічі менше українців — 22.

Представництво України на Європейських іграх 2023

Бадмінтон: 6 спортсменів

Баскетбол 3х3: 4

Бокс: 13

Брейкінг: 3

Велоспорт (BMX): 1

Велопорт (маунтінбайк): 6

Веслувальний слалом: 7

Веслування на байдарках і каное: 17

Дзюдо: 12

Карате: 7

Кікбоксинг: 4

Легка атлетика: 44

Синхронне плавання: 11

Пляжний футбол: 24

Скелелазіння: 5

Стрільба з лука: 5

Кульова стрільба: 15

Стендова стрільба: 4

Стрибки на лижах з трампліна: 4

Сучасне п'ятиборство: 8

Стрибки у воду: 10

Муай-тай (тайський бокс): 6

Настільний теніс: 7

Текбол: 4

Триатлон: 4

Тхеквондо: 8

Фехтування: 24

Турнір стартує 21 червня.