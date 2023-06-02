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Україну на Європейських іграх-2023 представлятимуть 263 спортсмени

21 червня континентальний турнір стартує в польському Кракові.
Сьогодні 21:39 233 0
Україну на Європейських іграх-2023 представлятимуть 263 спортсмени

Джерело - mms.gov.ua.

Міністерство молоді та спорту України затвердило склад збірної на Європейські ігри 2023 року. 

На третьому розіграші Європейських ігор в історії Україну представлятимуть 263 спортсмени — на 65 більше, ніж чотири роки тому на змаганнях у Мінську. Тоді збірна виборола 52 нагороди різних ґатунків та посіла третє місце в медальному заліку.

Найбільше представництво Україна матиме в легкій атлетиці — 44 спортсмени. Чотири роки тому в цьому спорті на Європейських іграх змагалися вдвічі менше українців — 22.

Представництво України на Європейських іграх 2023

  • Бадмінтон: 6 спортсменів
  • Баскетбол 3х3: 4
  • Бокс: 13
  • Брейкінг: 3
  • Велоспорт (BMX): 1
  • Велопорт (маунтінбайк): 6
  • Веслувальний слалом: 7
  • Веслування на байдарках і каное: 17
  • Дзюдо: 12
  • Карате: 7
  • Кікбоксинг: 4
  • Легка атлетика: 44
  • Синхронне плавання: 11
  • Пляжний футбол: 24
  • Скелелазіння: 5
  • Стрільба з лука: 5
  • Кульова стрільба: 15
  • Стендова стрільба: 4
  • Стрибки на лижах з трампліна: 4
  • Сучасне п'ятиборство: 8
  • Стрибки у воду: 10
  • Муай-тай (тайський бокс): 6
  • Настільний теніс: 7
  • Текбол: 4
  • Триатлон: 4
  • Тхеквондо: 8
  • Фехтування: 24

Турнір стартує 21 червня.

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