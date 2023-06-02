Україну на Європейських іграх-2023 представлятимуть 263 спортсмени

Джерело - mms.gov.ua.
Міністерство молоді та спорту України затвердило склад збірної на Європейські ігри 2023 року.
На третьому розіграші Європейських ігор в історії Україну представлятимуть 263 спортсмени — на 65 більше, ніж чотири роки тому на змаганнях у Мінську. Тоді збірна виборола 52 нагороди різних ґатунків та посіла третє місце в медальному заліку.
Найбільше представництво Україна матиме в легкій атлетиці — 44 спортсмени. Чотири роки тому в цьому спорті на Європейських іграх змагалися вдвічі менше українців — 22.
Представництво України на Європейських іграх 2023
- Бадмінтон: 6 спортсменів
- Баскетбол 3х3: 4
- Бокс: 13
- Брейкінг: 3
- Велоспорт (BMX): 1
- Велопорт (маунтінбайк): 6
- Веслувальний слалом: 7
- Веслування на байдарках і каное: 17
- Дзюдо: 12
- Карате: 7
- Кікбоксинг: 4
- Легка атлетика: 44
- Синхронне плавання: 11
- Пляжний футбол: 24
- Скелелазіння: 5
- Стрільба з лука: 5
- Кульова стрільба: 15
- Стендова стрільба: 4
- Стрибки на лижах з трампліна: 4
- Сучасне п'ятиборство: 8
- Стрибки у воду: 10
- Муай-тай (тайський бокс): 6
- Настільний теніс: 7
- Текбол: 4
- Триатлон: 4
- Тхеквондо: 8
- Фехтування: 24
Турнір стартує 21 червня.