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Міжнародна федерація санного спорту продовжила відсторонення росіян

Сьогодні 10:09 126 0
Міжнародна федерація санного спорту продовжила відсторонення росіян

Джерело - fil-luge.org.

Конгрес Міжнародної федерації санного спорту (FIL) 17 червня 2023 року підтвердив рішення Виконавчої ради FIL щодо санкцій щодо росії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Конгрес FIL 17 червня 2023 року підтвердив рішення Виконавчої ради FIL щодо санкцій щодо росії.

З огляду на загарбницьку війну, яка все ще ведеться РФ проти України, наказується призупинити всі права участі спортсменів, тренерів, інструкторів та інших офіційних осіб Федерації санного спорту Росії в санкціонованих FIL змаганнях до подальшого повідомлення з метою забезпечити безпечні, мирні та чесні спортивні змагання.

Присутність російських спортсменів, тренерів та інших офіційних осіб Федерації санного спорту Росії під час проведення санкціонованих FIL спортивних змагань несе в собі високий ризик для безпеки, миролюбності та цілісності цих змагань та їх учасників (включаючи й росіян) та знаходиться під серйозною загрозою.

Цей ризик ґрунтується на причинно-наслідковій особистій участі названих осіб у змаганнях FIL і не може бути замінений менш радикальним заходом, тому призупинення участі є пропорційним, поки причиною цього є військові дії в Україні - відсторонення буде продовжено", - йдеться в заяві.

22 делегати конгресу проголосували за продовження усунення росіян, 1 висловився проти, 5 - утрималися.

Раніше повідомлялося, що Мінмолодьспорту України внесло зміну в наказ про заборону виступати на турнірах з росіянами.

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