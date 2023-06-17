Мінмолодьспорту України внесло зміну в наказ про заборону виступати на турнірах з росіянами

Мінмолодьспорту України змінило наказ про заборону виступів з росіянами

Джерело - Міністерство молоді та спорту України.

Міністерство молоді та спорту України внесло зміну у наказ, який передбачає заборону збірним України виступати на турнірах з представниками росії та білорусі.

Про це йдеться в оновленому наказі, опублікованому на офіційному сайті міністерства.

У першому пункті наказу Мінмолодіспорту було вказано, що офіційним делегаціям заборонено брати участь на турнірах з російськими та білоруськими атлетами. В оновленій версії цей пункт зазнав змін.

У новій версії пункту №1 присутня зміна щодо формулювання обмежень для делегацій. Замість "заборони" участі в наказі вказано "не відряджати" збірні на турніри, де присутні спортсмени з Росії та Білорусі.

Решта пунктів наказу Мінмолодіспорту залишилися без змін.

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