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Збірна України зі скелелазіння завоювала дві медалі на етапі Кубка Європи

Аліна Щигарєва завоювала бронзову нагороду
Сьогодні 20:51 124 0
Збірна України зі скелелазіння завоювала дві медалі на етапі Кубка Європи

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зі скелелазіння завершила виступу у рамках етапу Кубка Європи в австрійському місті Інсбрук.

Про це повідомляє Федерація альпінізму і скелелазіння України.

У складі чоловічої команди, яка складалася з восьми спортсменів, золото завоював Григорій Ільчишин.

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Інший українець Ярослав Ткач у рамках кваліфікації встановив національний рекорд у скелелазінні на швидкість. Ткач подолав трасу за 5.307 секунди, побивши попередній рекорд 5.48 секунди, який належав Ільчишину.

У складі жіночої команди бронзу здобула Аліна Щигарєва.

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