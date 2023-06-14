Збірна України зі скелелазіння завоювала дві медалі на етапі Кубка Європи

Джерело - Чемпіон.
Збірна України зі скелелазіння завершила виступу у рамках етапу Кубка Європи в австрійському місті Інсбрук.
Про це повідомляє Федерація альпінізму і скелелазіння України.
У складі чоловічої команди, яка складалася з восьми спортсменів, золото завоював Григорій Ільчишин.
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Інший українець Ярослав Ткач у рамках кваліфікації встановив національний рекорд у скелелазінні на швидкість. Ткач подолав трасу за 5.307 секунди, побивши попередній рекорд 5.48 секунди, який належав Ільчишину.
У складі жіночої команди бронзу здобула Аліна Щигарєва.
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