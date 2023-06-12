Міжнародна федерація спортивного скелелазіння схвалила повернення росіян і білорусів

Виконавча рада Міжнародної федерації спортивного скелелазіння (IFSC) схвалила початок процесу повернення росіян і білорусів під нейтральним прапором з 2024 року.

Про це повідомляє ifsc-climbing.org.

Спортсмени з російськими або білоруськими паспортами повинні будуть отримати ліцензії, які підтверджують нейтральність, як попередню умову для реєстрації на змаганнях під егідою IFSC з 2024 року.

"Комісія спортсменів IFSC і національні федерації були поінформовані про це рішення під час телефонної конференції минулого тижня.

Інші положення, які були прийняті у березні 2022 року, залишаються в силі, зокрема:

- Жоден спортсмен не зможе представляти Росію чи Білорусь;

- Прапори, гімни, кольори чи будь-які інші символи цих країн не будуть демонструватися на будь-якому спортивному заході чи зустрічі, включно з усім місцем проведення;

- Жоден представник російського чи білоруського уряду чи чиновник не можуть бути запрошені або акредитовані на будь-який міжнародний спортивний захід чи зустріч;

- Жодна міжнародна спортивна подія не буде організована або підтримана міжнародними федераціями чи НОК у Росії чи Білорусі;

- Офіційні особи з російськими або білоруськими паспортами, включаючи маршрутників і суддів, залишаться відсторонені.

Що стосується медичного контролю, IFSC вважає, що має достатньо часу для впровадження підходу, заснованого на оцінці ризику, до відновлення антидопінгової боротьби. Подальші відомості та правила, а також чіткий графік повернення будуть опубліковані згодом. Це включає деталі щодо відбору та реєстрації спортсменів, а також правила, що стосуються спортсменів молодіжної категорії", - йдеться в повідомленні Міжнародної федерації спортивного скелелазіння.