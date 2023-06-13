Історія дня: як Країна спорту допомагає херсонцям

Амбасадорами благодійного фонду Країна спорту є олімпійські чемпіони Олександр Абраменко та Галина Пундик, олімпійські призери Ганна Різатдинова та Ілля Кваша

Джерело - Чемпіон.

Відразу після варварського підриву Каховської ГЕС російськими терористами благодійний фонд Країна спорту разом з відомими олімпійцями ініціював збір допомоги постраждалим в екокатастрофі. Детальніше про це Чемпіону розповів співзасновник фонда, член Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS) Геннадій Николайчук.

“Ця жахлива трагедія тільки ще більше об'єднала українців - стверджує Геннадій. - Країна спорту відразу ініціювала збір для постраждалих херсонців. До нашої ініціативи, яку ми реалізуємо разом з співзасновником та директором фонду, президентом Київської міської Федерації регбі Олександр Потапенко, доєдналися амбасадори Країни спорту олімпійські чемпіони Галина Пундик та Олександр Абраменко, призери Олімпійських ігор Ганна Різатдінова та Ілля Кваша. Фондом вже були передані ємності великого об’єму з водою, реагенти комплексної дії для знезараження води та паливо. Ми провели збір на гумові чоботи, човни, рятувальні дошки й жилети, антисептики, медикаменти, засоби гігієни та корм для тварин. У найближчих планах організації – проведення літніх таборів для дітей з Херсонщини для їх відпочинку та оздоровлення”.

Основний профіль фонду, який було створено у 2017 році – популяризація спорту. Зокрема, навіть під час війни було проведено вже 7 турнірів з регбі, у тому числі Перший регіональний турнір з регбі-7, присвячений героям територіальної оборони міста Ірпеня. Засновники Країни мрій неодноразово долучались до організації спортивних заходів з боксу серед майбутніх офіцерів ЗСУ. Також в Країні спорту безкоштовно допомагають у фізичній реабілітації осіб-учасників бойових дій шляхом фінансування занять із спортивними інструкторами та реабілітологами у спортивно-оздоровчих комплексах.

Ми долучилися до відновлення спортивного комплексу КНУ, який зазнав руйнувань від прильоту 31 грудня 2022 року, - розповідає Геннадий Николайчук. - Окрім цього, за ініціативою паралімпійської чемпіонки з настільного тенісу Марини Литовченко, Країна Спорту внесла свій доробок у відбудову Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, який також постраждав від ведення бойових дій. За час війни фондом було направлено сотні тонн гуманітарної допомоги до Київської, Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей. Також передавали гуманітарну допомогу медичного призначення до Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь". Внесли свій доробок й у придбання автівок, квадрокоптерів, тепловізорів, старлінків, бронежилетів та іншого екіпірування для українських захисників. Зупинятися на цьому не збираємося. Працюємо над тим, щоб наблизити нашу спільну перемогу. На превеликий жаль, дуже багато спортивних об'єктів було зруйновано російськими варварами, тож попереду у нас дуже багато роботи.

Владислава Розенко, Чемпіон