Леклер: Пишаюся тим, що вдалося зробити Феррарі у 24 годинах Ле-Мана

Пілот Феррарі привітав своїх колег з перемогою у гонці 24 години Ле-Ман

Джерело - Чемпіон.

Гонщик Феррарі Формули-1 Шарль Леклер привітав своїх партнерів по "скудерії" з перемогою в гонці 24 години Ле-Мана.

Слова монегаска цитує Racing News 365.

"Приголомшливі відчуття. Перемога Феррарі в перший же рік повернення після такої тривалої перерви – це справді особлива подія. Прикро, що не пощастило другій Феррарі – невеликий удар каменю в один із радіаторів призвів до втрати великої кількості часу.

Феррарі вперше з 1965 року виграла 24 години Ле-Ману

Але я дуже радий перемозі Феррарі, це був неймовірний досвід. Я б з радістю виступив у гонці. Це неймовірна подія. Зараз я просто дуже пишаюся тим, що вдалося зробити Феррарі, це неймовірно", – сказав Леклер.

У складі Феррарі виступили колишній гонщик Формули-1 Антоніо Джовінацці, Алессандро П'єр Гвіді та Джеймс Каладо.

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