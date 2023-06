Феррарі вперше з 1965 року виграла 24 години Ле-Ману

Команда Феррарі виграла гонку на витривалість 24 години Ле-Ману, яка відбулася у Франції.

У складі Феррарі виступили колишній гонщик Формули-1 Антоніо Джовінацці, Алессандро П'єр Гвіді та Джеймс Каладо.

Для Феррарі це перша перемога в Ле-Мані з 1965 року. Востаннє команда брала участь у змаганні в 1973 році, коли посіла друге місце.

