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Феррарі вперше з 1965 року виграла 24 години Ле-Ману

Востаннє команда брала участь у змаганні в 1973 році
Сьогодні 21:14 130 0
Феррарі вперше з 1965 року виграла 24 години Ле-Ману
#Ferrari

Джерело - Чемпіон.

Команда Феррарі виграла гонку на витривалість 24 години Ле-Ману, яка відбулася у Франції.

У складі Феррарі виступили колишній гонщик Формули-1 Антоніо Джовінацці, Алессандро П'єр Гвіді та Джеймс Каладо.

Для Феррарі це перша перемога в Ле-Мані з 1965 року. Востаннє команда брала участь у змаганні в 1973 році, коли посіла друге місце.

Нагадаємо, Феррарі можуть запросити Гамільтона в наступному сезоні.

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