Саладуха обрана в.о. президента Федерації легкої атлетики України

Євген Пронін склав свої обов’язки

Джерело - Чемпіон.

Виконувач обов’язків президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін склав свої обов’язки.

Про це він повідомив у власному Телеграм-каналі.

"Сьогодні я склав повноваження виконуючого обовʼязки президента Федерації легкої атлетики України, просто не подавши свою кандидатуру на виборах. Рішення зважене та прийняте задовго до. Рівно півтора роки тому мені доручили стабілізувати величезну федерацію, яка перебувала в багаторічних боргах, ситуативних скандалах та мала абсолютно архаїчний та заскорублий вигляд.

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Організація, яка не була готова до глобальних змін, до диджиталізації своїх процесів та візуального оновлення. Цей "стабілізаційний період" мав тривати 3 місяці, проте він тривав 18, бо почалась велика війна.

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Сьогодні ФЛАУ має новий вигляд, нових чудових партнерів та спонсорів, сформований бюджет для планування своєї діяльності та найголовніше, ми впевнено пережили ці 15 страшних місяців великої війни, взяли участь у всіх міжнародних змаганнях, де здобули для України надважливі медалі. Ми виросли медійно, нас ставлять у приклад іншим.

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Ми так і залишаємось без обраного президента до наступної звітно-виборчої конференції, проте новою в.о. була обрана Ольга Саладуха. Вітаю Олю, на неї чекає складна робота, бо ми почали багато направду важливих та непопулярних реформ.

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Я так само залишаюсь віцепрезидентом ФЛАУ і продовжую працювати над своїми проєктами в легкій атлетиці. Проте, втома останнього року змушує розставляти пріоритети й концентруватись на інших речах. Дякую нашій команді", – сказав Пронін.

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