Церемонія запалення вогню Олімпіади-2024 відбудеться 16 квітня

Церемонія традиційно пройде у грецькій Олімпії

Джерело - Reuters.

Запалення вогню Олімпіади-2024 відбудеться 16 квітня 2024 року.

Про це повідомляє Reuters.

Церемонія традиційно пройде у грецькій Олімпії. Через тиждень вогонь доставлять в Афіни.

Паризькі організатори заявили, що використають корабель Белем, щоб доставити вогонь до портового міста Марсель, де відбудуться змагання з вітрильного спорту в рамках Олімпіади.

Зазвичай вогонь до міста-організатора Олімпійських ігор доставляють літаком.

Церемонія відкриття Ігор пройде 26 липня. Олімпійські ігри триватимуть по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, Макрон і Бах підтвердили, що рішення щодо участі росіян і білорусів в Олімпіаді буде прийнято МОК у відповідний час.

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