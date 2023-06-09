Церемонія запалення вогню Олімпіади-2024 відбудеться 16 квітня

Джерело - Reuters.
Запалення вогню Олімпіади-2024 відбудеться 16 квітня 2024 року.
Про це повідомляє Reuters.
Церемонія традиційно пройде у грецькій Олімпії. Через тиждень вогонь доставлять в Афіни.
Паризькі організатори заявили, що використають корабель Белем, щоб доставити вогонь до портового міста Марсель, де відбудуться змагання з вітрильного спорту в рамках Олімпіади.
Зазвичай вогонь до міста-організатора Олімпійських ігор доставляють літаком.
Церемонія відкриття Ігор пройде 26 липня. Олімпійські ігри триватимуть по 11 серпня 2024 року.
Нагадаємо, Макрон і Бах підтвердили, що рішення щодо участі росіян і білорусів в Олімпіаді буде прийнято МОК у відповідний час.
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