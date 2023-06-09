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Церемонія запалення вогню Олімпіади-2024 відбудеться 16 квітня

Церемонія традиційно пройде у грецькій Олімпії
Сьогодні 18:51 146 0
Церемонія запалення вогню Олімпіади-2024 відбудеться 16 квітня
Фото: Getty Images
#Олімпіада-2024

Джерело - Reuters.

Запалення вогню Олімпіади-2024 відбудеться 16 квітня 2024 року.

Про це повідомляє Reuters.

Церемонія традиційно пройде у грецькій Олімпії. Через тиждень вогонь доставлять в Афіни.

Паризькі організатори заявили, що використають корабель Белем, щоб доставити вогонь до портового міста Марсель, де відбудуться змагання з вітрильного спорту в рамках Олімпіади.

Зазвичай вогонь до міста-організатора Олімпійських ігор доставляють літаком.

Церемонія відкриття Ігор пройде 26 липня. Олімпійські ігри триватимуть по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, Макрон і Бах підтвердили, що рішення щодо участі росіян і білорусів в Олімпіаді буде прийнято МОК у відповідний час.

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