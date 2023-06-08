Гран-прі Канади під загрозою зриву

Гран-прі Канади може не відбутися

Гран-прі Канади може не відбутися через масштабні лісові пожежі в країні.

Автодром імені Жиля Вільнева розташований у тому самому регіоні, де фіксуються масштабні загоряння. Найближчі пожежі вирують приблизно за 800 км від траси.

При цьому Формула-1 запевняє фанатів, що Гран-прі відбудеться за планом, тобто 16-18 червня.

За словами представників серії, ситуація в Монреалі почала вже покращуватися, людям дозволено ходити без масок. А найближчим часом вітер має розігнати залишки диму.

Раніше Ферстаппен виграв Гран-прі Іспанії.