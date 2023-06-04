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Ферстаппен виграв Гран-прі Іспанії

Сьогодні 17:54 195 0
Ферстаппен виграв Гран-прі Іспанії
Фото Getty Images
#Макс Ферстаппен

Джерело - Чемпіон.

Лідер загального заліку Формули-1 Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Іспанії. 

Це п’ята перемога нідерландського пілота Ред Булл у сезоні-2023.

У топ-3 завершили гонку два пілоти Мерседес - Льюїс Гемільтон та Джордж Расселл. Четвертим фінішував ще один представник Ред Булл - Серхіо Перес.

Мерседес після оновлень машини став другою за швидкістю командою.

Загальний залік

  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 170
  • 2. Серхіо Перес (Ред Булл) - 117
  • 3. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) - 99
  • 4. Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 87
  • 5. Джордж Расселл (Мерседес) - 65
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