Джерело - Чемпіон.
Лідер загального заліку Формули-1 Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Іспанії.
Це п’ята перемога нідерландського пілота Ред Булл у сезоні-2023.
У топ-3 завершили гонку два пілоти Мерседес - Льюїс Гемільтон та Джордж Расселл. Четвертим фінішував ще один представник Ред Булл - Серхіо Перес.
Мерседес після оновлень машини став другою за швидкістю командою.
Загальний залік
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 170
- 2. Серхіо Перес (Ред Булл) - 117
- 3. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) - 99
- 4. Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 87
- 5. Джордж Расселл (Мерседес) - 65