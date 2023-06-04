Джерело - Чемпіон.

Лідер загального заліку Формули-1 Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Іспанії.

Це п’ята перемога нідерландського пілота Ред Булл у сезоні-2023.

У топ-3 завершили гонку два пілоти Мерседес - Льюїс Гемільтон та Джордж Расселл. Четвертим фінішував ще один представник Ред Булл - Серхіо Перес.

Мерседес після оновлень машини став другою за швидкістю командою.

Загальний залік