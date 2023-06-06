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Відбулася презентація форми збірної України на Європейські ігри-2023

На презентації були присутні Дар'я Білодід, Олексій Середа, Ксенія Байло та Павло Замятін
Сьогодні 20:02 114 0
Відбулася презентація форми збірної України на Європейські ігри-2023

Джерело - Чемпіон.

У Києві відбулася презентація форми збірної України на Європейські ігри-2023, які з 21 червня до 3 липня пройдуть у Кракові.

Про це повідомляє Факти ICTV.

Парадну форму із серцем, що символізує девіз "З Україною в серці", розробив дизайнер Іван Фролов.

На презентації були присутні Дар'я Білодід, Олексій Середа, Ксенія Байло та Павло Замятін.

Україну на Європейських іграх-2023 представлять 263 спортсмени.

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