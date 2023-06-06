На презентації були присутні Дар'я Білодід, Олексій Середа, Ксенія Байло та Павло Замятін

Джерело - Чемпіон.

У Києві відбулася презентація форми збірної України на Європейські ігри-2023, які з 21 червня до 3 липня пройдуть у Кракові.

Про це повідомляє Факти ICTV.

Парадну форму із серцем, що символізує девіз "З Україною в серці", розробив дизайнер Іван Фролов.

На презентації були присутні Дар'я Білодід, Олексій Середа, Ксенія Байло та Павло Замятін.

Україну на Європейських іграх-2023 представлять 263 спортсмени.

У Києві представили форму збірної України, в якій наші спортсмени виступатимуть на III Європейських іграх в Польщі.



Відео: Андрій Ковальський pic.twitter.com/LSFExyOVcD — Факти ICTV (@ICTV_Fakty) June 6, 2023

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