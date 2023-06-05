Леброн оголосить старт гонки 24 години Ле-Мана

24-годинна гонка відбудеться на французькій трасі Сарта

Джерело - ESPN.

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс дасть старт на гонці 24 години Ле-Мана, присвяченій сторіччю першого заїзду.

Про це повідомляє ESPN.

"Для мене честь стати частиною цього історичного моменту в автоспорті та допомогти у святкуванні сторіччя однієї з найбільших спортивних подій у світі", - сказав Леброн.

24-годинна гонка відбудеться на французькій трасі Сарта з 10 по 11 червня.

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Джеймс є партнером Fenway Sports Group, яка є співвласником команди RFK Racing NASCAR.

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