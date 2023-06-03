Збірна України переграла Бельгію у Золотій Євролізі

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України з волейболу перемогла Бельгію у 3 турі Золотої Євроліги.
Матч завершився у трьох сетах з рахунком 25:21, 25:21, 25:23.
Найрезультативнішим волейболістом на майданчику став капітан українців Плотницький. У доробку догравальника — 16 очок, зокрема 3 ейси.
Наразі в активі збірної України після трьох турів три перемоги 3:0 та впевнене перше місце в групі 2. Наступний матч підопічні Угіса Крастіньша, проведуть 11 червня, о 21:00, проти збірної Хорватії
Бельгія — Україна 0:3 (21:25, 21:25, 23:25)
У першій зустрічі Україна перемогла Північну Македонію (3:0), а у другому тур здолала Хорватію (3:0).
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