Сестри Алексіїви здобули бронзу у суперфіналі Кубка світу

Джерело - Чемпіон.
Українки Марина та Владислава Алексіїви стали бронзовими призерками суперфіналу Кубка світу в Ов’єдо
У технічному дуеті українські спортсменки набрали 242.0541 бали.
Перемогу здобули іспанки Айріс Тіо Касас і Аліса Ожогіна. Срібло - у Ев Планекс та Анастасії Баяндіної з Франції.
Артистичне плавання - Суперфінал Кубка світу
Дует, технічна програма
03 червня
1. Іспанія – 255,4066 бала
2. Франція – 242,4900
3. Україна – 242,0541
Раніше Україна здобула срібло у командних змаганнях у технічній програмі.