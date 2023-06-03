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Сестри Алексіїви здобули бронзу у суперфіналі Кубка світу

Друга медаль збірної України в Ов’єдо
Вчора 22:25 190 0
Сестри Алексіїви здобули бронзу у суперфіналі Кубка світу
#Владсилава Алексіїва, #Марина Алексіїва

Джерело - Чемпіон.

Українки Марина та Владислава Алексіїви стали бронзовими призерками суперфіналу Кубка світу в Ов’єдо

У технічному дуеті українські спортсменки набрали 242.0541 бали.

Перемогу здобули іспанки Айріс Тіо Касас і Аліса Ожогіна. Срібло - у Ев Планекс та Анастасії Баяндіної з Франції.

Артистичне плавання -  Суперфінал Кубка світу
Дует, технічна програма
03 червня
1. Іспанія – 255,4066 бала
2. Франція – 242,4900
3. Україна – 242,0541

Раніше Україна здобула срібло у командних змаганнях у технічній програмі.

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