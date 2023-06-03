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Збірна України отримає срібло у Суперфіналі Кубка світу

Збірна Китаю виступали поза конкурсу
Сьогодні 11:52 175 0
Збірна України отримає срібло у Суперфіналі Кубка світу

Джерело - Чемпіон.

Вчора, 2 червня, збірна України з артистичного плавання виграла бронзу у Суперфіналі Кубка світу, що проходить в іспанському Ов’єдо.

Однак, пізніше з'ясувалося, що китаянки, які завоювали золото, виступали поза конкурсом.

Таким чином першими стали представниці Іспанії, а збірна України завоювала срібні нагороди, бронзу здобули француженки.

Суперфінал Кубка світу з артистичного плавання в Ов’єдо завершиться 4 червня.

Раніше сестри Алексіїви вибороли золото на етапі Кубка світу з артистичного плавання.

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