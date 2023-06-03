Збірна України виборола срібло на Гран-прі Європи у Хорватії

Українки у фіналі поступилися на тай-брейку

Джерело - Чемпіон.

Українська жіноча команда у складі Соломії Гнип, Вероніки Марченко та Анастасії Павлової виборола срібло на другому етапі Гран-прі Європи зі стрільби з лука, що триває у місті Умаг (Хорватія).

Показавши перший результат у кваліфікації – 1879 очок, українки в олімпійському раунді не залишили шансів Грузії (6:0) та Греції (6:0), після чого у фіналі зустрілися з другим номером посіву Іспанією (1874 очки).

Долю золота вирішив тай-брейк, а точніше одна стріла суперниць, яка виявилася ближчою до центру за рівного рахунку – 4:5 (55:54, 53:55, 56:58, 54:53, 27:27+).

Раніше українські лучники завоювали бронзові медалі на етапі Гран-прі Європи.