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Українські лучники завоювали бронзові медалі на етапі Гран-прі Європи

Представники збірної України відзначились у Ліллешелі
Сьогодні 17:55 186 0
Українські лучники завоювали бронзові медалі на етапі Гран-прі Європи

Чоловіча українська команда у складі Віктора Рубана, Івана Кожокаря та Артема Овчиннікова у Ліллешелі (Велика Британія) здобули бронзові медалі на Гран-прі Європи.

У чвертьфіналі українці перемогли команду Швейцарії (6:2) і вийшли на збірну Чехії, яка здолала турків (5:3). У півфіналі Україна програла Нідерландам - 1:5. А у зустрічі за бронзу українці переконливо розбили Словаччину - 6:0.

Жіноча команда України у складі Соломії Гнип, Анастасії Павлової та Поліни Родіонів завершила боротьбу на стадії чвертьфіналу. Вона програла Іспанії (2:6), яка зрештою посіла перше місце.

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