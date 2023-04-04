Українські лучники завоювали бронзові медалі на етапі Гран-прі Європи

Представники збірної України відзначились у Ліллешелі

Чоловіча українська команда у складі Віктора Рубана, Івана Кожокаря та Артема Овчиннікова у Ліллешелі (Велика Британія) здобули бронзові медалі на Гран-прі Європи.

У чвертьфіналі українці перемогли команду Швейцарії (6:2) і вийшли на збірну Чехії, яка здолала турків (5:3). У півфіналі Україна програла Нідерландам - 1:5. А у зустрічі за бронзу українці переконливо розбили Словаччину - 6:0.

Жіноча команда України у складі Соломії Гнип, Анастасії Павлової та Поліни Родіонів завершила боротьбу на стадії чвертьфіналу. Вона програла Іспанії (2:6), яка зрештою посіла перше місце.