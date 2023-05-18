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Лідер волейбольної збірної України перейшла у Прометей

Рихлюк була визнана найкращою волейболісткою України у 2022 році
Сьогодні 13:41 310 0
Лідер волейбольної збірної України перейшла у Прометей
#Прометей

Джерело - Чемпіон.

Лідер жіночої волейбольної збірної України Олеся Рихлюк у сезоні-2023/24 виступатиме за Прометей.

Про це повідомляє ФВУ.

Попереднім клубом догравальниці був Адана Демірспор. До цього українка також виступала у низці турецьких клубів. У сезоні-2017/18 Олеся у складі Бешикташа ставала найкращим бомбардиром чемпіонату Туреччини.

За підсумками 2022 року Рихлюк була визнана найкращою волейболісткою України. Олеся у голосуванні випередила Валерію Якушеву та Лідію Лучко.

Прометей посів останнє місце у груповому раунді жіночої Ліги чемпіонів. Також українська команда виступала у чеській Екстралізі, але знялася з турніру до його завершення.

Раніше збірні України дізналися суперників у відборі на Олімпіаду-2024.

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