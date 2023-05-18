Лідер волейбольної збірної України перейшла у Прометей

Джерело - Чемпіон.
Лідер жіночої волейбольної збірної України Олеся Рихлюк у сезоні-2023/24 виступатиме за Прометей.
Про це повідомляє ФВУ.
Попереднім клубом догравальниці був Адана Демірспор. До цього українка також виступала у низці турецьких клубів. У сезоні-2017/18 Олеся у складі Бешикташа ставала найкращим бомбардиром чемпіонату Туреччини.
За підсумками 2022 року Рихлюк була визнана найкращою волейболісткою України. Олеся у голосуванні випередила Валерію Якушеву та Лідію Лучко.
Прометей посів останнє місце у груповому раунді жіночої Ліги чемпіонів. Також українська команда виступала у чеській Екстралізі, але знялася з турніру до його завершення.
Раніше збірні України дізналися суперників у відборі на Олімпіаду-2024.