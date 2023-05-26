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Monte: Просимо вибачення у Міністерства молоді та спорту України

Українська команда випустила заяву з приводу потрапляння гравців до списку тих, хто не повернувся з-за кордону
Сьогодні 13:38 733 0
Monte: Просимо вибачення у Міністерства молоді та спорту України
#Монте

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Monte випустила офіційну заяву щодо потрапляння своїх гравців до списку спортсменів, які виїхали за кордон за спеціальним дозволом, але не повернулися після закінчення спортивного заходу.

Про це йдеться у Телеграм-каналі команди.

"Гравці Монте звалили за кордон та не хочуть повертатись? Певно, ви уже всі бачили списки "порушників", серед яких виявились і наші гравці. Ми хочемо роз’яснити ситуацію для вас, аби не виникало ніяких питань. За спеціальним дозволом Міністерства молоді та спорту України наша команда у складі 3-х гравців та тренера виїхала за кордон до Варшави для підготовки до RMR турніру у Копенгагені. За цим дозволом ми повинні були повернутись на територію України 16 квітня.

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Вийшло так, що ми пройшли у наступну стадію Челенджерів і продовжили тренування та підготовку до турніру, а наш тренер Сергій "lmbt" Бежанов повернувся додому через особисті причини. (спойлер: назад йому заборонили виїзд і ми були єдиною командою, яка грала без тренера увесь турнір). Як ви знаєте, після стадії Челенджерів ми пройшли ще далі та вийшли до стадії Легенд. А далі ще й вийшли до плей-оф і потрапили до топ-8 найкращих команд останнього Мейджору в історії CS:GO.

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Відразу після закінчення фіналу турніру, 21 травня, наші гравці Сергій "DemQQ" Демченко та Володимир "Woro2k" Велетнюк повернулись в Україну та 22 травня уже перетнули кордон і зараз перебувають тут. Віктор "sdy" Оруджев наразі знаходиться у Польщі, адже по форс-мажорним обставинам не зміг вчасно виїхати. За декілька днів після Мейджору, 24 травня, ми уже продовжили грати інший турнір, тому він вимушений був залишитися і дограти його. За декілька днів Віктор теж повернеться до України.

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Ми прославляли Україну і потрапили до 1/4 фіналу найбільшого турніру. Кричали "Слава Україні" на мільйонну аудиторію. Нагадували про війну у своїх інтерв‘ю. Робили збори на допомогу ЗСУ. І далі продовжуємо робити усе, аби гідно представляти нашу державу. Просимо вибачення у Міністерства молоді та спорту України, що не повернулись вчасно додому, аби зробити все вищеперераховане можливим. Слава Україні", - йдеться у повідомлені.

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