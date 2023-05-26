Мінмолодьспорту опублікувало список спортсменів, які не повернулись із-за кордону

До списку не потрапили Михайло Мудрик та Ілля Забарний

Джерело - Міністерство молоді та спорту України.

На сайті Міністерства молоді та спорту України зʼявився список спортсменів, які виїхали за кордон за спеціальним дозволом, але не повернулися після закінчення спортивного заходу.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

До списку осіб, які порушили взяті зобов’язання щодо термінів повернення на територію України, потрапили 236 осіб.

Зокрема, до списку потрапили футболісти Артем Громов (АЕК Ларнака) та Владислав Кулач (Зіря), кіберспортсмен Віктор Оруджев (sdy, капітан команди Monte) та фігурист Андрій Кокура.

До списку не потрапили Михайло Мудрик та Ілля Забарний, які взимку перейшли в клуби АПЛ.

Повідомлялося, що турецький клуб готує трансфер Довбика.

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