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Збірна України з тхеквондо пропустить чемпіонат світу-2023 через допуск росіян

Тхеквондо - один з олімпійських видів спорту, що ухвалив рішення про допуск атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних турнірів
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Збірна України з тхеквондо пропустить чемпіонат світу-2023 через допуск росіян

Джерело - suspilne.media.

Збірна України з тхеквондо пропустить чемпіонат світу, який відбудеться з 29 травня по 6 червня у Баку.

Про це розповів тренер та віцепрезидент української федерації тхеквондо Сергій Васильченко.

"Там вже заявлені росіяни та білоруси. Спочатку в заявці була така графа, як “Not National”, тобто немає національності, так хитро-мудро вони зробили. Адміністратор сайту якийсь вже за своєю вимогою може заповнити цей список. Тобто вони спочатку зробили без національності графу, а тепер уже видно, що зареєстровані спортсмени з країн-агресорок. Деякі з них є військовослужбовцями. Зараз збираємо факти для підтвердження цього. Таким чином, на світову першість команда не їде.

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Не можу сказати, яка була там комісія. Було щось, коли Всесвітня федерація приймала це рішення, але що саме, я, на жаль, не знаю", - додав віцепрезидент української федерації.

Президент Федерації тхеквандо України (ВТФ) [Лесік Саманджия] вже сьогодні відправляється до Баку, де відбудеться чемпіонат світу, і буде спілкуватися з керівництвом Всесвітньої федерації. Знаю, що він вже туди поїхав", - відзначив Васильченко.

Раніше повідомлялося, що росіян Храмцова та Ларіна можуть недопустити до чемпіонату с віту з тхеквондо.

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