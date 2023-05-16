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Російських спортсменів не допустили до участі в Європейських іграх

Федерація боксу росії висловила бажання взяти участь у цьогорічних Європейських іграх
Сьогодні 21:49 136 0
Російських спортсменів не допустили до участі в Європейських іграх

Джерело - Inside the games.

Російських та білоруських спортсменів не допустили до участі у Європейських іграх 2023 року, які відбудуться в Польщі.

Про це повідомляє Inside the Games.

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Федерація боксу росії висловила бажання взяти участь у цьогорічних Європейських іграх, щоб мати змогу пройти кваліфікацію на Олімпіаду 2024 року, але Європейський олімпійський комітет підтвердив, що це неможливо.

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