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Росіян Храмцова та Ларіна можуть недопустити до чемпіонату с віту з тхеквондо

Всесвітня федерація тхеквондо проводить перевірку спортсменів
Сьогодні 08:55 154 0
Росіян Храмцова та Ларіна можуть недопустити до чемпіонату с віту з тхеквондо

Джерело - Inside the games.

Російських спортсменів Максима Храмцова та Владислава Ларіна можуть не допустити до чемпіонату світу з тхеквондо, який відбудеться в Баку.

Про це повідомляє Inside the Games.

Союз тхеквондо росії включив олімпійських чемпіонів Храмцова та Ларіна до складу команди, яка має виступити на ЧС під нейтральним прапором.

Всесвітня федерація тхеквондо повідомила, що проводить перевірку спортсменів на причетність до підтримки війни в Україні.

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Храмцов висловлював свою підтримку президенту володимиру путіну, а також використовував літеру Z у дописах в інстаграмі.

Ларін з’явився на відео з проханням до росіян зробити пожертви для збройних сил рф.

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