Головне
Динамо переграло Ворсклу у 24 турі УПЛ
Сьогодні 17:39 884
Жирона з Циганковим перемогла Мальорку: результати 33 туру Ла-Ліги
Сьогодні 22:26 178
Ястремська перемогла росіянку на шляху у чвертьфінал турніру WTA 125 в Іспанії
Сьогодні 21:37 215 1
Шовковський – найкращий тренер 24 туру УПЛ
Сьогодні 20:39 296
Шовковський: Динамо не мало права на помилку
Сьогодні 19:26 383
Поворознюк назвав причину перенесення матчу з Шахтарем у Львів
Сьогодні 19:10 604
Лунін може перейти у Вільярреал
Сьогодні 17:32 567
Рексем — справжня голлівудська історія: як Раян Рейнольдс та Роб МакЕлгенні покінчили з 15-річним стражданням
Сьогодні 15:51 534
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Сьогодні 15:41 14913
Металіст 1925 та Рух зіграли внічию в 24 турі УПЛ
Сьогодні 14:57 284
Прямі трансляції

Білодід: Допустити росіян за тиждень до чемпіонату світу з дзюдо – це низько

Дар’я Білодід прокоментував рішення про допуск росіян
Сьогодні 20:28 431 0
Білодід: Допустити росіян за тиждень до чемпіонату світу з дзюдо – це низько
#Дар'я Білодід

Джерело - ukrainejudo.com.

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід шокована звісткою про допуск росіян до міжнародних змагань, зокрема, на чемпіонат світу у Досі.

Про це розповіла сама українська спортсменка.

"Звичайно, я була шокована, коли дізналася, що росіян допускають до чемпіонату світу. Відповідно, ми маємо пропускати змагання, тому що не можемо дозволити собі виходити на татамі разом з ними.

Найгірше, що IJF повідомила про допуск росіян не за певний час, а в останній день реєстрації, за тиждень до самих змагань.

Я мала гарну підготовку, провела збори в Туреччині та Іспанії, перебувала в хорошій формі, налаштувалася на високий результат. І коли за тиждень до старту дізнаєшся подібну новину, звичайно, це дуже прикро і неприємно. Адже всі ми наполегливо тренувалися, готувалися до нових звитяг, а тут такий ніж в спину.

Я відчула розпач і шок, просто нерозуміння того, як їх взагалі можуть допустити в цей час.

– IJF заявила про допуск росіян за 10 годин до кінця реєстрації. Як вважаєш, чому це зроблено в останню мить?

– Тому що вони перестрахувалися і максимально намагалися запобігти розголосу, щоб не мати протесту від інших команд. Оголосили в останній момент, коли всі країни вже заявилися, коли всі вже були на півдорозі в Доху. Усе зробили дуже хитро.

Звичайно, м’яко кажучи, це неправильно. Допустити росіян в останню мить, за тиждень до чемпіонату світу – це низько. Якби ми дізналися про це рішення раніше, можливо, ми теж змінили дещо у своїй підготовці, змінили б тактику. Тому IJF вчинила дуже не гарно, – сказала Білодід.

Раніше Федерація дзюдо України підтвердила, що збірна не братиме участь у ЧС, де виступатимуть росіяни та білоруси.

Коментарі ()
Популярне зараз
Манчестер Сіті - Вест Гем: де дивитися матч АПЛ Манчестер Сіті - Вест Гем: де дивитися матч АПЛ 1070
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 14913
Інтер знищив Верону, Мілан врятувався у грі з Кремонезе: результати 33 туру Серії А Інтер знищив Верону, Мілан врятувався у грі з Кремонезе: результати 33 туру Серії А 1058
Лаціо - Сассуоло: де дивитися матч Серії А Лаціо - Сассуоло: де дивитися матч Серії А 903
Ворскла - Динамо: де дивитися матч УПЛ Ворскла - Динамо: де дивитися матч УПЛ 2576 3
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 1569
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 34263
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 25800
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8854 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 20926
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1501
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 23468