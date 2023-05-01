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Федерація дзюдо України підтвердила бойкот чемпіонату світу

Україна не виступатиме на чемпіонаті світу з дзюдо
Сьогодні 11:22 315 0
Федерація дзюдо України підтвердила бойкот чемпіонату світу

Джерело - Федерація дзюдо України.

Федерація дзюдо України підтвердила рішення не брати участь у ЧС-2023 через допуск росіян та білорусів до змагань.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Раніше про бойкот заявив головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва.

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На чемпіонаті світу-2023 крім медалей, спортсмени боротимуться за здобуття очок, які будуть йти в олімпійський рейтинг - він визначатиме відбір на Олімпіаду-2024 у кожній ваговій категорії.

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